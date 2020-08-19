Учреждения культуры смогут обменять на ваучеры билеты на показы с 16 марта

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российские театры, музеи и концертные площадки смогут предложить зрителю ваучер для посещения в другую дату мероприятия, перенесенного из-за пандемии. Культурные учреждения имеют право обменять таким образом билеты, приобретенные на показы с 16 марта 2020 года, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что действие данного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 16 марта 2020 года", - говорится в документе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое вносит изменения в порядок отмены, замены либо переноса мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов в случае угрозы возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, а также введения режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

Так, при переносе сроков мероприятия организатор может объявить новую дату в течение полугода после снятия режима ограничений. В этом случае он в праве предложить покупателю посетить перенесенное мероприятие по ранее приобретенному билету или обменять его на ваучер.

С 16 марта учреждения культуры были закрыты из-за ситуации, связанной с коронавирусом. С 16 июня начали открываться музеи при условии продажи билетов онлайн и соблюдения всех необходимых мер безопасности.