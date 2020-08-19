Мишустин поздравил народного артиста России Рубина Абдуллина с 70-летием

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России, пианиста, органиста Рубина Абдуллина с 70-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Вы известны как яркий и незаурядный человек, в котором удивительным образом сочетаются таланты органиста и педагога. Благодаря вашему профессионализму и энергии Казанская консерватория сохраняет свои традиции, динамично развивается, является одним из ведущих музыкальных вузов в стране", - говорится в сообщении.

Мишустин отметил, что под руководством Абдуллина консерватория превратилась в настоящую творческую лабораторию, где каждому студенту не только дают современные знания, но и помогают раскрыть свои способности, индивидуальность.

Рубин Абдуллин родился 19 августа 1950 года. Является ректором Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова, членом жюри ряда всероссийских и международных конкурсов и председателем Союза органистов России. Выступал во всех органных центрах России, а также в крупнейших залах Великобритании, Германии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии и США.