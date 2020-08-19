В Башкирии создадут анимационный технопарк при сотрудничестве с "Союзмультфильмом"

ТАСС, 19 августа. Минкультуры Республики Башкортостан и "Союзмультфильм" заключили меморандум о сотрудничестве, стороны планируют заняться развитием профессионального образования в сфере анимации, создать анимационный технопарк и провести фестиваль к 85-летию студии в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба студии в среду.

Как рассказали в "Союзмультфильме", меморандум подписали министр культуры республики Амина Шафикова и директор студии Борис Машковцев.

"Подписание Меморандума о сотрудничестве с "Союзмультфильмом" имеет большое значение для нашей республики. Сегодня Башкортостан обладает большим потенциалом для развития анимационного кино. У нас есть киностудия "Башкортостан", которая производит мультипликационные фильмы, также есть студия "Муха", которая участвует в различных международных проектах", - сказала Шафикова, чьи слова привели в пресс-службе.

Машковцев, которого цитирует пресс-служба, подчеркнул перспективность развития анимационной индустрии на федеральном и региональном уровне. Он отметил, что рост спроса на этот вид контента растет с каждым годом, что требует технологических и кадровых ресурсов. "Мы считаем очень своевременным решение руководства Республики Башкортостан поддержать развитие анимационной индустрии в регионе и намерены всесторонне содействовать этому процессу", - добавил глава киностудии.

Меморандум предполагает развитие профильного образования на базе одного из республиканских вузов согласно требованиям, разработанным "Союзмультфильмом" совместно с анимационным сообществом, создание анимационного технопарка с участием уфимских студий "Башкортостан" и "Муха". Его административное и технологическое функционирование обеспечит правительство республики, а "Союзмультфильм" планирует наладить производственную цепочку и содействовать в размещении заказов.

Кроме того, стороны проведут ряд культурных мероприятий, в том числе, фестиваль, приуроченный к 85-летию "Союзмультфильма" в 2021 году, выставки и кинопоказы, создадут центры франшизы "Союзмультклуб".