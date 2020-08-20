О любви, урбанизации и соцсетях: что смотреть на "ДОКере"

В программе смотра фильмы самых разных жанров и характеров: от интимных портретов до арт-хауса и научно-популярного кино. В нашей подборке — самые любопытные из них. "Акаса, мой дом" Практически в центре Бухареста находится крупнейший природный парк в Европе с сотней видов диких животных и растений. Если пройти в глубь него, можно и вовсе забыть, что где-то рядом ютятся бетонные коробки города и гудят машины. В парке обитают не только животные, но и свободолюбивая супружеская пара Эначе с девятью детьми. Они живут в небольшой захламленной халупе, питаются тем, что могут найти и поймать, и периодически прячутся от служб опеки.

Описание Кадр из фильма "Акаса, мой дом" © Пресс-служба кинофестиваля ДОКер

Отец семейства — практически герой Вигго Мортенсена из фильма "Капитан Фантастик": он всячески охраняет своих детей от пагубного влияния цивилизации, не отдает их в школу и намеревается прожить в парке всю свою жизнь. Но природный массив привлекает внимание властей. Его решают превратить в облагороженное место отдыха для городских жителей, а Эначе селят в одну из бетонных коробок, которой они так страшились. Грустный дебют Раду Корничука ставит вопрос о том, возможно ли построить жизнь вне системы и какую цену за это придется заплатить. "Уроки любви" Полячка Йола оставляет своего абьюзивного мужа в Италии и уезжает в родную Польшу. Там, свободная от его ежедневного гнета и оскорблений, она наслаждается личной жизнью: ходит с подругами на пляж, на уроки танцев и вокала и заводит робкий роман с Войтеком, который очень хочет на ней жениться. Йола выглядит решительной и уверенной в себе, но при этом придерживается традиционных ценностей: женщина всегда должна быть красивой и терпеть лишения и побои ради брака, тем более что развод — это грех.

Описание Кадр из фильма "Уроки любви" © Пресс-служба кинофестиваля ДОКер

Да и ее ситуация не так уж отличается от других — половина мужчин в Польше бьют своих жен, считает героиня. Но этот привычный уклад все меньше и меньше вписывается в ее будни, и Йола понимает, что не может жить по-старому, а по-новому — боится. "Уроки любви" — интимный и вдумчивый портрет 69-летней женщины, показывающий, что никогда не поздно изобрести себя заново. "Пена" Илья Поволоцкий продолжает свои наблюдения за обитателями суровых и отдаленных краев необъятной России. Если его короткометражка "Север" рассказывала о жителях Кольского полуострова, то в полнометражном дебюте режиссер исследует жизнь полузаброшенных берегов Баренцева моря. Местные браконьеры, паромщики, рыбаки, бывшие моряки создают свой собственный мир на обломках разрушающейся цивилизации.

Описание Кадр из фильма "Пена" © Пресс-служба кинофестиваля ДОКер

Кажется, никому нет до них дела, в их размеренные трудовые будни только изредка прорываются тревожные новости и случайные туристы. Вычурная камера молодого оператора Евгения Родина в лучших традициях Михаила Кричмана облагораживает угрюмую северную природу и любуется эстетикой заброшенности. И чем больше погружаешься в этот омут, тем больше понимаешь, что Россия у каждого своя. "Исчезающая деревня" Хоу Юнли — единственный молодой житель деревни китайской провинции Шаньси. Все его ровесники уже давно уехали в город, но он продолжает жить скучной деревенской жизнью, пасти козлов, торговаться за шерсть, играть в азартные игры и сажать картошку. Его деревня, несмотря на бурный экономический рост Китая, как будто так и осталась где-то в тридцатых годах прошлого века, не обезображенная дарами цивилизации.

Описание Кадр из фильма "Исчезающая деревня" © Пресс-служба кинофестиваля ДОКер

Эти размеренность и аскетизм постепенно начинают угнетать Юнли, его главной компанией становится горящий экран телефона, а короткие вылазки в город сеют в душе новые сомнения: стоит ли ему остаться или все-таки уехать, как все остальные? "Исчезающая деревня" похожа на медитативное наблюдение за миром, которому вскоре суждено исчезнуть. "Дитя любви" В отличие от предыдущих четырех фильмов, снятых режиссерами-дебютантами, "Дитя любви" — работа настоящего ветерана документалистики, датчанки Евы Мулвад. Картина рассказывает об иранской паре Саханде и Леи, которые вынуждены бежать в Турцию. Их единственное преступление — любовь друг к другу. Лея изменила мужу с Сахандом и родила от него ребенка Мани, что карается в Иране смертной казнью.

Описание Кадр из фильма "Дитя любви" © Пресс-служба кинофестиваля ДОКер

К сожалению, пара выбирает не самое удачное время для побега: в 2012 году начинается война в Сирии, вызывая настоящий поток беженцев в соседние страны и в Европу, поэтому дело новоиспеченной семьи откладывают все дальше и дальше. Томясь в постоянном ожидании, они постепенно привыкают к тому, что больше не принадлежат ничему и никому, даже самим себе. "Черта характера" Раньше жители американской глубинки мечтали попасть в Лос-Анджелес, чтобы стать кинозвездой, теперь они стремятся туда, чтобы стать популярными блогерами с миллионами подписчиков. Мир социальных сетей сейчас переживает период золотой лихорадки, когда при правильном подходе можно заработать очень много легких денег. И управляют этим миром подростки.

Описание Кадр из фильма "Черта характера" © Пресс-служба кинофестиваля ДОКер