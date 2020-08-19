В Волковском театре в Ярославле начался ремонт зрительного зала

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Ремонт зрительской части начался в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле, старейшем театре России. Работы планируется завершить к открытию сезона в начале октября. Об этом ТАСС сообщил в среду директор театра Айрат Тухватуллин.

"Ремонт зрительской части начался. Сейчас рабочие уже разбирают те элементы, которые требуется заменить. Я очень надеюсь, что мы успеем поменять кресла. По планам, мы открываем сезон 2-3 октября, пока идем по графику, к этому времени полностью завершатся работы", - сказал Тухватуллин.

По его словам, планируется восстановить исторический вид кресел в зале. "Мы нашли старые фотографии, рисунки и как раз сейчас работаем над тем, чтобы максимально приблизить их к тому облику, который был изначально. Но, естественно, они будут современными и отвечающими всем нормам и по комфорту, и по пожарной безопасности", - добавил Тухватуллин.

Ремонтные работы пройдут в зале, фойе и туалетах. Ранее в театре был проведен ремонт основной сцены.

Театр им. Ф. Волкова откроет новый сезон 2 октября премьерой мюзикла Егора Дружинина "Еврейское счастье". Постановка основана на произведениях Шолом-Алейхема. Подготовка к премьере шла еще весной, когда театр приостановил работу из-за пандемии коронавируса.

Осенью зрители увидят еще две премьеры на сцене Волковского. "Сирена и Виктория" - спектакль по пьесе Александра Галина в постановке народного артиста РФ Валерия Кириллова. Спектакль "Забыть Герострата!" по пьесе Григория Горина ставит художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис.

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля. Оно было построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, выполнено в стиле неоклассицизма.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отнесении Волковского театра к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.