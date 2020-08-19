Музей Пушкина в Крыму впервые представил коллекцию портретов современников поэта

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Более 50 портретов, выполненных как известными живописцами, так и крепостными художниками, представлены на открывшейся в среду в Воронцовском дворце в Крыму выставке "Русский дворянский портрет пушкинской эпохи" из коллекции Государственного музея А.С. Пушкина, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым.

"Впервые в Воронцовском дворце Алупкинского музея-заповедника представлена выставка из 57 портретов из коллекции Государственного музея А.С. Пушкина. В экспозиции представлена большая коллекция живописных парадных и камерных портретов русских дворян пушкинской эпохи, написанных как известными живописцами, так и неизвестными мастерами", - сообщили в пресс-службе.

Выставка приурочена к 200-летию путешествия поэта по Крымскому полуострову. С большинством героев экспозиции Пушкин был знаком лично, многим посвящал стихотворные и прозаические послания. Среди представленных портрет Александра Николаевича Раевского, путешествовавшего с поэтом по Крыму и Кавказу, а также изображения женщин, в разные годы внушавших Пушкину сильные чувства: Анны Андро, урожденной Олениной, Натальи Гончаровой и других.

Собеседник агентства отметил, что круг художников, с работами которых могут познакомиться гости Алупкинского музея-заповедника, весьма значителен. Наряду с произведениями хорошо известных русских и иностранных портретистов - И.И. Вивьена де Шатобрена, И.К. Макарова, Б.-Ш. Митуара, Н.Д. Мыльникова и других - в состав экспозиции вошли работы крепостных живописцев и неизвестных мастеров. Так, кисти крепостных художников принадлежат портреты представителей семьи Озеровых. Выставка будет экспонироваться до 15 октября 2020 года.

Пушкин в Крыму

Пушкин посетил Крым в августе-сентябре 1820 года с семьей героя Отечественной войны 1812 года генерала Раевского. Проведенные дни в Крыму поэт впоследствии вспоминал как "счастливейшие минуты жизни". Пушкин также называл Крым "колыбелью Онегина".

Под впечатлением крымских встреч написано более 20 стихотворений. По одной из версий исследователей творчества поэта, пушкинское Лукоморье находится именно на берегу Гурзуфского залива в Крыму.

7 сентября 1820 года Пушкин посетил Бахчисарай и Ханский дворец, затем им были написаны поэма "Бахчисарайский фонтан" и стихотворение "Фонтану Бахчисарайского дворца". Среди самых известных объектов Ханского дворца - воспетый Пушкиным "Фонтан слез", к которому в дар он приносил две розы. Традицию эту в музее поддерживают до сих пор. Розы находятся в чаше фонтана круглый год.