Первой премьерой театра "У Никитских ворот" станет "Фанни"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Театр "У Никитских ворот" откроет сезон 20 августа спектаклем "Песни нашего двора". Первой премьерой театра станет "Фанни", она пройдет 23 сентября, сообщил ее режиссер, художественный руководитель театра Марк Розовский.

"В сентябре состоится премьера спектакля "Фанни". В нем занято всего три артиста. Это значительная работа нашего театра, это одна из лучших, прошу прощения за нескромность, моих пьес. Пьеса была посвящена 150-летию Владимира Ильича Ленина. Фигура Фанни Каплан, эсерки, революционерки, остается таинственной и по сей день, - сказал он на сборе труппы в среду. - Этот спектакль мы представим 23, 24 и 25 сентября".

В основу спектакля "Фанни" легла пьеса, написанная Розовским. Она повествует о последних днях жизни Фанни Каплан, совершившей покушение на Владимира Ленина.

Розовский поделился, что сама Каплан была расстреляна его родственником, матросом, большевиком по фамилии Мальков. "Мы стараемся разобраться и в том, что произошло во время революции, что произошло с нашей страной после революции", - отметил он.

Открывающий сезон спектакль "Песни нашего двора" по традиции будет показан во внутреннем дворе театра. В связи с соблюдением ограничительных санитарных норм количество зрительских мест временно будет сокращено.

Помимо этого, театр готовит еще две постановки Розовского. Это будет мюзикл с элементами лубка "Тайна Распутина", посвященный крушению Российской империи и роли, которую сыграл в этом Григорий Распутин. Премьера намечена на 12 и 13 ноября. Также будет представлена постановка по роману Эмиля Золя "Тереза Ракен", премьера запланирована на 15-16 октября.

"Три мушкетера" и планы на будущее

В новом сезоне начнется работа над музыкальным спектаклем "Три мушкетера". Проект будет основан на пьесе Розовского и музыке композитора Максима Дунаевского. "Мюзикл "Три мушкетера", где только не шел и сейчас идет, но на сцене театра в Москве его никогда не было <...> Будут новые театральные решения. Это будет спектакль, не похожий на то, что все ожидают", - рассказал художественный руководитель.

По словам Розовского, композитор Игорь Левин, уже ранее сотрудничавший с театром, сделал по его либретто мюзикл "Колумб". А в самом конце сезона - мае-июне - запланирована постановка "Лолита" по Владимиру Набокову. Также в планах театра пьеса Августа Стриндберга "Фрекен Джули" и пьеса "Отстраненная" Джорджа Брайнда.

Как сказал Розовский, на Старой сцене в течение сезона будет продолжаться работа над проектом "Лента поэзии", планируется, что в его основу лягут стихи Николая Гумилева, Константина Симонова, Александра Твардовского, Иосифа Бродского, Саши Черного, Николая Эрдмана, Юнны Мориц, Ларисы Рубальской и других.