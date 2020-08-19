В Петербурге открылась выставка ко Дню рождения российской тельняшки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. Выставка, посвященная Дню рождения российской тельняшки, открылась среду в Центральном военно-морском музее (ЦВВМ) имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге.

Великий князь генерал-адмирал Константин Николаевич 19 августа 1874 года (по старому стилю) подписал одобренный императором Александром II Приказ № 115, согласно которому нательная рубаха (тельняшка) утвержденного образца становилась обязательной уставной частью обмундирования матроса Российского флота.

"Этот год в честь 75-летия Победы проходит как Год памяти и славы, и совершенно логично было посвятить выставку, которая называется "Символ храбрости матросской", фронтовой тельняшке, советским воинам в тельняшке, краснофлотцам, морпехам. И на этой выставке, основанной на материалах фотонегативного фонда музея, изофонда музея, мы можем увидеть очень много экспонатов, которые раньше в принципе не выставлялись. Еще одна изюминка выставки этого года - достаточно большое количество мы привлекли снимков Александра Ивановича Бродского, отца Нобелевского лауреата поэта Иосифа Бродского. После войны несколько лет Александр Иванович Бродский заведовал фотолабораторией, а во время войны был фотокорреспондентом, снимал осажденный Ленинград, снимал краснофлотцев на Балтике, на Северном флоте, на Черном море", - рассказал журналистам на церемонии открытия ведущий методист Центрального военно-морского музея Андрей Руденко.

На выставке из фондов Центрального военно-морского музея (ЦВММ) представлены довоенные и фронтовые работы военкоров, военные плакаты, ряд работ художников фронтовой поры. В числе экспонатов - тельняшки героев Советского Союза И. А. Тесленко, Н. Я. Медведева, А. С. Морухова из фондов ЦВММ, трофейные тельняшки.

Мероприятия в честь Дня рождения российской тельняшки пройдут также 29 и 30 августа на острове Котлин, в открывшемся 8 августа музейно-историческом парке "Остров фортов", посвященном Военно-Морскому Флоту России.