Музей Москвы откроет две выставки к 75-летию Победы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Выставки "Письмо. 75 слов о войне" и "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны", приуроченные к 75-летию Победы, откроются в Музее Москвы 3 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в среду.

"3 сентября 2020 года Музей Москвы открывает выставки "Письмо. 75 слов о войне" и "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны", приуроченные к 75-летию Победы", - рассказали в музее. Там напомнили, что с 7 мая превью экспозиций были доступны онлайн, так как из-за пандемии невозможно было открыть выставку в традиционном формате.

Выставка "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны" показывает события 40-х годов прошлого столетия глазами двух фотографов, брата и сестры. В экспозиции будет представлено около 200 снимков. Среди них - репортажи Бориса Игнатовича с Калининского фронта, его снимки из серии "Партизаны Брянщины", фото празднования 800-летия Москвы и портреты маршалов Победы. В части экспозиции, посвященной Ольге Игнатович - ее фотографии из Германии и освобожденной Польши, снимки из концлагерей Майданек и Освенцим, не выставлявшиеся ранее, документальные фотографии солдатского быта и фронтовых подвигов.

Выставка "Письмо. 75 слов о войне" рассказывает об одной из главных трагедий прошлого столетия через свидетельства очевидцев: фронтовую переписку, личные записи и воспоминания москвичей. Для экспозиции собрано более 90 писем. На их основе создан спектакль, который можно будет увидеть в выставочном пространстве каждое воскресенье в 15:00 и в 17:00 в течение всего периода работы выставки.

Режиссером спектакля выступил Филипп Виноградов, сценографом - Алексей Трегубов. В постановке примут участие студенты выпускного курса актерского и режиссерского факультетов Российского института театрального искусства - ГИТИС, мастерских народного артиста СССР Владимира Андреева и народного артиста РФ Леонида Хейфеца.