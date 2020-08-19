В Калининграде знаменитый Преображенский иконостас представили в голографии

КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Мультимедийная экспозиция "Преображенский иконостас: из Кенигсберга в Калининград" открылась сегодня в Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде. Историческую православную реликвию впервые представили в голографическом изображении, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе собора.

"На установленной в Музее Иммануила Канта в Кафедральном соборе сенсорной панели можно не только увидеть в объемном изображении иконописные работы московских живописцев XVIII века, но и познакомиться с удивительной историей Преображенского иконостаса, являющегося уникальным памятником российской истории и культуры", - рассказал представитель пресс-службы Владимир Глуховцев, отметив, что презентация этой постоянной экспозиции приурочена к отмечаемому 19 августа дню Преображения Господня.

Созданный в 1760 году, в период Семилетней войны (1756 - 1763 гг) Преображенский иконостас является одним из первых православных иконостасов, доставленных по указанию императрицы Елизаветы во вновь образованное российское генерал-губернаторство Восточная Пруссия со столицей Кенигсбергом, и единственным уцелевшим до нашего времени. Решающая роль в возвращении в 1996 году Преображенского иконостаса в Россию из Германии, где он с 1901 года находился в одном из православных храмов в Гамбурге, закрытом в 1994 году, принадлежит в ту пору митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу (ныне патриарху Московскому и всея Руси). После проведения комплекса сложных реставрационных работ Преображенский иконостас занял место в храме Христа Спасителя в Калининграде.

"Проект мультимедийной экспозиции "Преображенский иконостас: из Кенигсберга в Калининград", инициированный государственным учреждением "Кафедральный собор" и реализованный совместно с православным приходом Кафедрального собора Христа Спасителя Калининграда стал одним из победителей Международного открытого грантового конкурс "Православная инициатива 2019-2020". И с сегодняшнего дня калининградцы и гости города могут познакомиться с необычной и во многом уникальной экспозицией", - отметили в пресс-службе собора.

По случаю открытия выставки в большом зале Кафедрального собора выступят хоры храмов из Калининграда и Гусева, а также титулярные органисты Кафедрального собора Евгений Авраменко и Мансур Юсупов. Их выступления представили на официальном Youtub-канале собора.