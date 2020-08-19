Российский фотограф стал победителем международного конкурса с серией работ про депрессию

ЛОНДОН, 19 августа. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Россиянин Арсений Несходимов стал победителем международного фотоконкурса Wellcome Photography Prize 2020, в котором участвуют работы, рассказывающие о важности влияния вопросов здоровья на людей и общества во всем мире. Такое решение приняло в среду жюри, в состав которого вошли профессиональные фотографы, врачи, представители СМИ и науки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе организатора премии, благотворительного фонда Wellcome trust, победу и приз в размере 15 тыс. фунтов ($19,5 тыс.) 38-летнему фотографу из Москвы принесла серия фотографий под названием "Прозак". Помимо первенства в общем конкурсе, Несходимов победил в категории "Психическое здоровье", что обеспечило ему дополнительно еще 1 250 фунтов ($1,6 тыс.).

Всего в короткий список премии попали 44 работы фотографов-профессионалов, любителей и студентов из 13 стран мира. Все произведения были разделены на несколько категорий. Помимо уже упомянутой, это "Социальные перспективы" (влияние здоровья на жизнь людей), "Скрытые миры" (неочевидные подробности из области медицины и здоровья), " Медицина в фокусе" (все аспекты медицины - от личного до профессионального). Оглашение победителей было приурочено к отмечаемому 19 августа Всемирному дню фотографии.

"Я очень тронут. Очень приятно и то, что это первое место, и то, что это победа не только в категории, но и в конкурсе в целом. Даже не ловко как-то перед другими финалистами", - рассказал Несходимов ТАСС. Работу над проектом "Прозак" он ведет с 2018 года, а местом действия выступает Москва, Калач-на-Дону в Волгоградской области, Египет. По словам фотографа, основная мысль этой серии работ заключается в "поиске себя, своего места". "Депрессию сложно описать, а я пытался это визуализировать. На мой взгляд, это проект про себя, тело, которое не находит себе места. И не важно, куда ты пытаешься бежать от себя: море, пальмы, прекрасный климат...ты всегда остаешься с чувством, что ты потерялся".

Несходимов считает, что проблему депрессии время от времени может испытать на себе совершенно любой человек. "Я не чувствую это сейчас, потому что нет времени ничего переживать, но могу начать переживать это завтра или послезавтра, как только появится свободная минута", - сказал он.

Фотограф считает, что в условиях пандемии коронавируса, с которой в этом году столкнулся весь мир, проблемы с психическим здоровьем приобретают особую остроту. "Я фриланс-фотограф. И у меня нет работы с марта, а это почти полгода. И это, конечно, довольно депрессивное время. Для меня оно не исключение", - сообщил Несходимов.