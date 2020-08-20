Сериал Константина Богомолова "Хороший человек" выходит на сервисе Start

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сериала Константина Богомолова "Хороший человек" по мотивам истории ангарского маньяка Михаила Попкова выходит на видеосервисе Start в четверг.

Главного героя - Ивана Крутихина - играет Никита Ефремов. "Мы с Никитой при первой встрече договорились, что мы не будем делать карикатуру, какого-то страшного злодея. Речь идет о человеке, который совершает определенные поступки, и, наверно, внутренне находит этому оправдание", - рассказал журналистам Богомолов. Роль следователя - Евгении Ключевской - исполняет Юлия Снигирь. В сериале также сыграли Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак и другие.

Никита Ефремов в разговоре с ТАСС поделился, что при работе с режиссером над созданием образа они ориентировались на чувства самого актера, рассматривали конкретные ситуативные диалоги. "Если посмотреть на Попкова безотносительно того, что он сделал, на его взгляд, улыбку, я могу называть его обаятельным. Но, когда я знаю его историю, естественно, у меня другое впечатление. <...> Работа режиссера во многом направлена на то, чтобы увидеть то, что уже есть в актере. Сочетание качеств, включая обаяние, которое было у прототипа персонажа, и, возможно, есть и во мне, сыграло какую-то решающую роль", - сказал актер.

По сюжету сериала в тихий городок Вознесенск приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Начальство командировало ее с формулировкой "проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы".

В основу сценария легла реальная история Михаила Попкова, который в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению за 22 убийства. Позже он был признан виновным еще в 60 убийствах. Преступления происходили в 1994-2000 годах в Ангарске.

Креативный продюсер сервиса Start Ирина Сосновая отметила, что изначально проект планировался как лихо закрученный детектив про маньяка, который сам был сотрудником органов внутренних дел и десять лет избегал наказания. "Но, когда я встретилась с Михаилом Попковым, оказалось, что это более страшная история. Это история про то, как патриархальное отношение к женщинам в обществе привело к такой утрированной форме уродства у этого человека", - рассказала она.