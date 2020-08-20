Сказка "Конек-Горбунок" выйдет в прокат 22 октября

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Приключенческий фильм "Конек-Горбунок", в котором сыграл Павел Деревянко, выйдет в широкий прокат 22 октября. Создатели представили первый тизер киноленты в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании СТВ.

"Зритель любит сказки, особенно наши. <...> В сказке заложены качества национального характера и жизненного уклада. Кроме того, в нашей картине есть и любовная линия - Иван совершает все подвиги с помощью своего волшебного товарища Конька-Горбунка из-за любви. Лично я очень люблю эту сказку и не совру, если скажу, что в детстве ее раз 20 перечитывал", - сказал продюсер картины, глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, чьи слова привели в пресс-службе.

Фильм "Конек-Горбунок" Олега Погодина снят по мотивам одноименной сказки Петра Ершова. Роль Ивана в картине исполнили Антон Шагин, Коньком-Горбунком стал Павел Деревянко. Он назвал этот опыт сложным, но интересным.

"Технология была следующая - перед съемками меня отвезли в специально оборудованную студию, обклеили лицо датчиками и снимали со всех сторон, со всеми ухмылками, улыбками, гримасами. Но на съемках мне уже не надо было работать лицом, там на меня надели уже специальный костюм с кучей датчиков и нужно было совершать определенные движения. А поскольку Конек маленький, и должен быть намного ниже Ивана, то фактически все съемочные дни пришлось провести на полусогнутых, в общем - непросто", - поделился Деревянко.

Фильм создавался компанией СТВ, компанией CGF, каналом "Россия-1" при поддержке Фонда кино, продюсерами также выступили Александр Горохов и Антон Златопольский.