Празднование 640-летия Куликовской битвы проведут 20 сентября без ограничения числа гостей

ТУЛА, 20 августа. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные 640-летию Куликовской битвы, проведут в Тульской области в течение одного дня - 20 сентября, расширив количество площадок, чтобы максимально развести потоки участников и обеспечить соблюдение мер профилактики коронавируса. Количество посетителей ограничиваться не будет, ожидается около 10-15 тыс. гостей, рассказал в четверг ТАСС директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.

"В этом году из-за пандемии коронавируса план юбилейных мероприятий изменен - празднование пройдет в течение одного дня - 20 сентября, это воскресенье, 19 сентября проведем подготовку. Обычно годовщины победы в Куликовской битве отмечались в течение двух дней, и основным была суббота. Ожидается около 10-15 тыс. гостей, ограничивать количество не будем, но обязательным требование будет соблюдение масочного режима", - сказал Гриценко.

По его словам, на территории проведения праздника будут работать пункты, где можно провести дезинфекцию рук, приобрести маски. Привлечено порядка 50 волонтеров, которые будут помогать разводить потоки гостей, следить за соблюдением профилактических мер. "Мы максимально расширили количество площадок празднования, чтобы снизить на них количество посетителей, основные мероприятия пройдут на Красном холме у памятника-колонны Дмитрию Донскому. Также будут площадки и у музейного комплекса в деревне Моховое, вообще, мы сохранили все традиционные мероприятия - военно-историческую реконструкцию, ярмарку, большую концертную программу, впервые пройдет выставка современной военной техники", - отметил Гриценко.

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Сражение завершилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства. День победы в Куликовской битве отмечается 21 сентября в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России".