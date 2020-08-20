Акцию "Культурная ботаника" запустили в "Аптекарском огороде" в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Впервые акцию "Культурная ботаника" запустили в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Ее проведут при поддержке Министерства культуры России, сообщили в пресс-службе Ботанического сада МГУ.

"Минкультуры России совместно с Минпросвещения России и Ботаническим садом МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" объявили о старте акции "Культурная ботаника", посвященной популяризации произведений русского изобразительного искусства и науки среди школьников. Она пройдет в формате флешмоба в социальных сетях при участии компании "Яндекс", - говорится в сообщении.

В рамках акции школьники смогут провести свое исследование об определенном растении, изучить его историю и символику в культуре, а также узнать и рассказать о его характеристиках с точки зрения ботаники. Поделиться своими открытиями и фотографиями можно в социальных сетях под хештегом #культурнаяботаника.

"Главная задача акции - пробудить любознательность детей, ведь природа - это место встречи красоты и биологии. Именно поэтому этим летом мы предлагаем выбрать растение, которое кажется обыденной частью пейзажа, встречается на каждой прогулке или в саду и внимательно изучить его с культурологической и научной точки зрения", - приводятся в сообщении слова замминистра культуры РФ Ольги Яриловой.

Акция "Культурная ботаника" продлится до 30 сентября.