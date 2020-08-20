Театр молодежи в Приморье открыл площадку на свежем воздухе

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Приморский краевой театр молодежи в четверг открыл площадку на открытом воздухе. В "театральном дворике" раз в неделю будут проходить читки пьес современной драматургии, до тех пор, пока это позволит погода, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В четверг, 20 августа в 20:00 в Театре молодежи состоится открытие новой площадки - "театральный дворик", в рамках которого каждый четверг будут проходить читки пьес современной драматургии", - разъяснили в театре и отметили, что посещение читок будет для зрителей бесплатным.

Возобновление работы театра после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, начнется с читки пьесы "Сережа очень тупой" российского драматурга Дмитрия Данилова. В следующий четверг, 27 августа, гости "театрального дворика" увидят читку репортажа корреспондентов "Новой газеты" из "красной зоны" 52-й клинической больницы Москвы "Это шторм".

В театре отметили, что площадка на открытом воздухе сможет вмещать до 85 зрителей, которые будут рассаживаться в шахматном порядке.

Театр юного зрителя, который позднее стал Приморским краевым драматическим театром молодежи, создан во Владивостоке в 1930 году. За годы работы в театре поставили более 100 спектаклей.

Важным событием для театра стала организация первого тихоокеанского фестиваля современной драматургии "Метадрама", который в 2019 году приобрел международный статус. Коллективы из дальневосточных регионов и стран Азиатско-Тихоокеанского региона проводят в Приморье читки пьес. Действо проходит практически без декораций и перемещения актеров по сцене. В июне 2020 года фестиваль не состоялся из-за пандемии коронавируса.