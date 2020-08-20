Новый директор театра им. Янки Купалы в Минске пообещал сохранить коллектив

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Решение об открытии Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске, закрытого после увольнения его директора Павла Латушко, еще не принято. Об этом сообщил в четверг порталу tut.by исполняющий обязанности директора учреждения Валерий Громада.

"Я настроен на то, чтобы сохранить коллектив", - сказал он, уточнив, что заявления об уходе сотрудников "обязательно будут рассматриваться" индивидуально. При этом Громада утверждает, что в отдел кадров пока не поступило ни одного такого документа.

По его словам, два дня назад театр был закрыт не в связи со сменой руководства, а на фоне обнаруженных в коллективе случаев заражения коронавирусом. "[В театре] девять человек "ковидных" и 18 человек - контакты первого уровня. Поэтому была необходимость проведения масштабной дезинфекции. Вчера, [19 августа], она была проведена, сегодня идет уборка", - сообщил руководитель. Он также информировал, что решение вопроса об открытии театра будет принято в течение дня.

Громада не смог ответить на вопрос, состоится ли открытие театрального сезона, запланированное на 25 августа.

17 августа директор театра Павел Латушко, публично поддержавший акции протестов в Белоруссии и вошедший в состав Координационного совета оппозиции, был уволен без объяснения причин. Вечером того же дня у здания театра прошла акция в его поддержку. Утром 18 августа несколько десятков человек вновь собрались там, к зданию приехал министр культуры страны Юрий Бондарь. Он сообщил, что министерство культуры Белоруссии назначает управляющим театра Валерия Громаду.

Накануне сотрудники театра, написавшие заявления об увольнении, не смогли попасть на работу - двери здания с утра оказались заблокированными. Администрация объяснила это санитарными мерами в связи с распространением коронавируса.