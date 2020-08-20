Симфонический оркестр Мариинского театра завершил в Пскове тур в честь 75-летия Победы

ПСКОВ, 20 августа. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в четверг завершил в Пскове гастрольный тур по городам России, посвященный 75-летию Победы. Музыканты выступили в псковской областной филармонии, в зале которой собрались медицинские работники, учителя и работники социальной сферы, сообщила пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области.

"Благотворительный концерт знаменитого коллектива под руководством маэстро Валерия Гергиева состоялся 20 августа в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Концерт в нашем городе завершит первый масштабный тур музыкантов после снятия ограничений в период пандемии. Выступление стало подарком медицинским работникам Псковской области за их вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Также гостями мероприятия стали учителя и сотрудники социальной сферы", - отмечается в сообщении.

В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "В память о подвигах русских воинов Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра дарят слушателям особенные программы. Эти концерты стали продолжением традиций Московского Пасхального фестиваля, который должен был пройти накануне Дня Победы, но не состоялся из-за пандемии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, гастрольный тур коллектива под руководством Валерия Гергиева возобновился 9 августа в Москве и охватил 16 городов и населенных пунктов.