На Сахалине пройдет фестиваль "Край света"

ТАСС, 21 августа. Ежегодный фестиваль "Край света" в 2020 году пройдет в особом формате: жители Южно-Сахалинска смогут увидеть фильмы в двух крупнейших кинотеатрах города с 21-го по 28 августа, а на портале "Культура.рф" впервые состоятся онлайн-показы большинства картин. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Фестиваль "Край света" традиционно проходит летом в Южно-Сахалинске, 2020 год должен был стать юбилейным, но эпидемиологическая ситуация помешала его проведению в обычном формате. Организаторы решили перенести десятый смотр на 2021 год, а этим летом представить "Край света" в усеченном формате, в том числе без участия зарубежных и российских гостей.

"На протяжении фестивальной недели в крупнейших кинотеатрах Южно-Сахалинска - "Октябрь" и "Комсомолец" - покажут 4 программы, в которые войдут около 30 фильмов", - рассказали в пресс-службе. В Южно-Сахалинск приедут генпродюсер фестиваля, актер и режиссер Алексей Агранович и программный директор Алексей Медведев, которые откроют смотр и будут проводить традиционные встречи со зрителями после кинопоказов.

"Мы хотим очень аккуратно, с соблюдением всех норм и правил, помочь людям вернуться в кинотеатры. Для этого мы привозим и делаем несколько программ. Фестиваль "Край света" в даты проведения меняет ритм города, ритм жизни. Мы поняли, что сейчас не можем сделать фестиваль, который бы изменил ритм, но мы можем попробовать поменять фон. Этот художественный интересный фон, как мне кажется, может людям помочь сделать еще один шаг к привычной жизни, насколько позволяет ситуация в стране", - сказал Агранович на пресс-конференции в ТАСС.

Фестиваль "Край света 2020" состоится и в онлайн-формате, что позволит расширить его аудиторию. Зрителям предложат присоединиться к просмотру на специальной странице портала "Культура.рф", где представят большую часть программы. Исключение составят те картины, на которые правообладатели не смогли предоставить онлайн-права.

Новинки и фестивальные хиты

Зрителей ожидают четыре секции кинопоказов - "Края света. Горизонты событий" с новыми картинами, "Хиты Края света" с фильмами-победителями прошлых лет, "Сахалинский след" и анимационная программа. Программа "Края света. Горизонты событий" объединит две документальные картины и шесть игровых, среди которых "Длинный день" китайского режиссера Лю Юмо о том, как одно происшествие влечет за собой цепочку последствий, корейский фильм "Женщина, которая убежала" обладателя "Серебряного медведя" Берлинале Хон Сан Су, китайская лента "Лучшая пора" Дерека Цана о травле в школе и другие.

Секция "Хиты Края света" включает лучшие фильмы смотра, которые становились обладателями главных призов или победителями зрительского голосования. Публике покажут картину "Дылда" Кантемира Балагова о жизни двух девушек-фронтовичек в послевоенном Ленинграде, драму "Географ глобус пропил" Александра Велединского о взаимоотношениях учителя географии с учениками, "Мустанг" Дениз Гамзе Эргювен о девочках-подростках из Турции, которые не хотят мириться с традициями, ограничивающими их свободу, "Аритмия" Бориса Хлебникова о семейной паре врачей.

Тридцать игровых и документальных короткометражек сахалинских кинематографистов представят в программе "Сахалинский след". Зрители смогут оценить работы прошлых лет, которые ранее не показывали на фестивале, и несколько новых картин. В анимационную секцию вошли мультфильмы "Порко Россо" Хаяо Миядзаки, "Стимбой" Куцкхиро Отомо и "Небесные тихоходы" Мамору Осии.

Кроме того, ежедневно на портале "Культура.рф" организаторы планируют проводить прямые эфиры двух программ. Одна из них носит название "Нестоличная жизнь": она посвящена секции "Хиты Края света", участие в ней примут создатели фильмов, члены жюри и эксперты из той области, о которой идет речь в картине. Программа "Разница во времени" расскажет о кинематографической жизни в регионах.

Организаторы не отказались от культурной программы, которая также пройдет в усеченном режиме. Жителей Южно-Сахалинска ждут два выступления Евгения Гришковца в Сахалинском театре кукол. Он представит концертные монологи из книг, работу над которыми завершил в этом году.