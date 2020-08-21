В Нижнем Новгороде объявят лауреатов премии "Инновация" в области современного искусства

ТАСС, 21 августа. Торжественная церемония награждения победителей государственной премии в области современного искусства "Инновация-2020" пройдет в Нижнем Новгороде в пятницу. Она будет транслироваться онлайн, сообщает пресс-служба Пушкинского музея.

"В нижегородском Арсенале - Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А. С. Пушкина - состоится торжественная церемония награждения победителей премии "Инновация-2020". Церемония начнется в 20:00 и будет транслироваться онлайн на сайте премии, в социальных сетях и на ресурсах партнеров", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавляют, что ее смогут посмотреть и иностранные зрители - будет доступен перевод на английский язык.

Концепцию церемонии разработал московский режиссер Андрей Сильвестров. Учитывая ситуацию, сложившуюся из-за пандемии, он предложил совместить форматы онлайн и офлайн. Гости церемонии - номинанты, члены оргкомитета и жюри - станут участниками шоу, которое будет транслироваться в интернете в режиме реального времени.

Премия вручается в двух внеконкурсных номинациях - "За вклад в развитие современного искусства", "За поддержку современного искусства", а также в шести конкурсных номинациях - "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Новая генерация", "Образовательный проект" и "Региональный проект". Призовой фонд составляет 3 млн рублей. На конкурс подали 403 заявки, из которых в марте экспертный совет сформировал шорт-листы - списки из пяти лучших проектов для каждой номинации.

В состав жюри вошли директор Центра современного искусства Hartware MedienKunstVerein (HMKV, Дортмунд) Инке Арнс, преподаватель кураторской лаборатории Университетского колледжа искусств, ремесел и дизайна Konstfack (Стокгольм), искусствовед, куратор Жан-Юбер Мартен (Париж), учредитель фонда "Рижская биеннале современного искусства", комиссар Рижской международной биеннале современного искусства (RIBOCA) Агния Миргородская и заведующая отделом кино- и медиаискусства ГМИИ им. Пушкина Ольга Шишко.

Также в рамках "Инновации-2020" откроется восемь персональных выставок художников из номинаций "Художник года" и "Новая генерация". "Они пройдут в нижегородском Арсенале (Кремль, корпус 6) с 23 августа 2020 года по 17 января 2021 года. С проектами из других номинаций можно будет познакомиться на сайте премии и в каталоге", - уточнили в пресс-службе.