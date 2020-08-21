Пермский театр оперы и балета определит первого после карантина зрителя с помощью лотереи

ПЕРМЬ, 21 августа. /ТАСС/. Пермский академический театр оперы и балета имени Чайковского готовится 5 сентября открыть новый 149-й сезон вечером балетов Джорджа Баланчина, на первый после связанных с пандемией ограничений спектакль решили пригласить одного зрителя, которого выберут методом лотереи. Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-служба театра.

"Новый сезон в Пермском театре оперы и балета откроется 5-6 сентября вечером балетов Джорджа Баланчина. Программу составят "Аполлон Мусагет" Игоря Стравинского и "Серенада" на музыку Петра Чайковского. 5 сентября в зал пригласят одного зрителя: так стартует заявленный ранее проект "Один на один". А 6 сентября с той же программой вечера театр откроется уже для широкой публики", - говорится в сообщении.

Согласно новому указу губернатора Пермского края, театры, как и кинозалы, концертные организации, могут вернуться к работе с 1 сентября при соблюдении требований Роспотребнадзора - зал должен быть заполнен наполовину, с рассадкой зрителей в шахматном порядке, за исключением членов одной семьи или компании друзей, а зрители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщает пресс-служба театра, в афише сентября - оперы "Евгений Онегин", "Севильский цирюльник", балеты "Лебединое озеро", "Баядерка", который, в частности, покажут для членов жюри Национальной театральной премии "Золотая Маска", а также оратория "Сотворение мира" Йозефа Гайдна в исполнении солистов, хора и симфонического оркестра театра под управлением маэстро Артема Абашева. В октябре в театре возобновят показ двух одноактных балетов хореографа Алексея Мирошниченко: "Шут" Прокофьева и "Вариации на тему рококо" на музыку Чайковского. Первыми премьерами нового сезона станут опера "Дон Жуан" Моцарта и балет "Анюта" Гаврилина, который поставит народный артист СССР Владимир Васильев, в декабре зрители услышат "Любовь к трем апельсинам", режиссер Константин Богомолов и дирижер Филипп Чижевский готовят во второй половине сезона оперу "Кармен", в это же время будет возобновлена опера "Богема" Пуччини, которая из-за пандемии коронавируса была отложена.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, он создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска".