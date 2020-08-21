Кинофестиваль "Край света" на Сахалине открылся показом фильма "Аритмия"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Ежегодный кинофестиваль "Край света" открылся в пятницу вечером в Южно-Сахалинске показом фильма - лауреата гран-при 2017 года "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова.

В этом году одно из важнейших культурных мероприятий региона должно было стать 10-м по счету, но в связи с пандемией юбилейный кинофестиваль решено перенести на 2021 год, а фестиваль этого года - переименовать в "Край света 2020", без порядкового номера, и провести в особом, ограниченном, формате. Из-за ограничений на фестивале нет туристов, отсутствуют именитые артисты и режиссеры из других стран и из России, отменена конкурсная программа.

Исключение для киносмотра сделал только известный российский киноактер, театральный режиссер, музыкант, писатель, драматург и телеведущий Евгений Гришковец. Он ежегодно принимает участие в "Крае света", в этот раз организаторы решили не менять традицию. В рамках культурной программы мероприятия жителей острова ждет два выступления Гришковца. Оба вечера станут первой его пробой в жанре эстрадного выступления - концертные монологи, вышедшие из книг, работа над которыми была окончена в этом году. У жителей Сахалина будет уникальная возможность услышать их авторское прочтение.

"В этом году у нас нет торжественной церемонии открытия, так как сейчас это не совсем уместно. Формальным открытием фестиваля можно считать показ фильма "Аритмия", - сообщил в пятницу журналистам генеральный продюсер фестиваля, актер и режиссер Алексей Агранович во время пресс-конференции, посвященной кинофестивалю.

По словам Аграновича, показом фильма "Аритмия" о семейной паре врачей, которые спасают жизни пациентов, принося в жертву свою личную жизнь, организаторы попытались выразить врачам, которых было большинство в зрительном зале, благодарность за их труд в нынешних условиях пандемии.

Программа этого года

На протяжении фестивальной недели в Южно-Сахалинске будет показано около 30 фильмов, собранных в четыре программы: "Горизонт событий" (картины, отобранные программной дирекцией для фестиваля этого года), "На краю света. Хиты" (все обладатели гран-при или приза зрительского голосования фестиваля), "Миядзаки и другие" (японская анимация), "Сахалинский след" (работы местных кинематографов). Несмотря на то, что в этом конкурс среди картин проводиться не будет, по традиции состоится зрительское голосование в программе "Горизонт событий".

Фильмы можно будет увидеть не только в кинотеатрах, но и в интернете в течение суток после показа. Также на протяжении фестивальной недели в Москве будет работать специально оборудованная студия, из которой ежедневно в прямом эфире будут выходить две программы в рамках "Края света". Занятия в детских лабораториях пройдут в Южно-Сахалинске в офлайн-формате с соблюдением всех положенных санитарных норм. Их кураторы уже прилетели на Сахалин вместе с организаторами фестиваля.

Кинофестиваль "Край света"

"Край света" появился на Сахалине девять лет назад. В прошлом году в нем приняли участие кинематографисты из 40 стран мира. Победителем стал российский фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова. Весной 2019 года фестиваль впервые прошел в Калининграде с названием "Край света. Запад". Соответственно для сахалинского мероприятия в названии прибавилось слово "Восток". Кинофорум задуман как масштабный социальный проект.

ТАСС является генеральным информационным партнером кинофестиваля.