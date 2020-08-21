"Мосфильм" открыл выставку к 90-летию Георгия Данелии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Выставка к 90-летию со дня рождения режиссера Георгия Данелии открылась на "Мосфильме", посетить ее можно в рамках экскурсии. Об этом ТАСС рассказали в киностудии в пятницу.

Девяносто лет со дня рождения Георгия Данелии, автора фильмов "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино" и других, исполнится 25 августа. В этот день на Первом канале также покажут документальный фильм "Георгий Данелия. Небеса не обманешь", в котором близкие родственники расскажут о режиссере.

"Выставка открывается сегодня и продлится две недели. Она отражает основные этапы творчества Георгия Данелии: здесь представлены знаковые кадры из его фильмов, рабочие моменты съемок, его портреты, справка о творчестве режиссера. Она расположена в коридорах киностудии - у нас есть специальный стенд, где мы размещаем такие тематические экспозиции. Выставку посетители могут осмотреть в рамках экскурсии на "Мосфильм", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что картины Данелии можно посмотреть в онлайн-кинотеатре "Мосфильма".

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1959 году окончил высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм", где учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана, Михаила Калатозова. После окончания курсов начал работать на студии режиссером-постановщиком. Известность ему принесла лирическая комедия "Я шагаю по Москве" (1963). Среди других работ - "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Кин-дза-дза!" (1986), "Настя" (1993).

Режиссер был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, Трудового Красного знамени, "Знак Почета", грузинским орденом Чести, он неоднократно становился лауреатом российских и зарубежных кинофестивалей. Режиссера не стало 4 апреля 2019 года, он похоронен на Новодевичьем кладбище.