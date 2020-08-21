Хайнань провел первый фестиваль национальной культуры и обычаев "людей в лодках"

ХАЙКОУ, 21 августа. /ТАСС/. Администрация Линшуй-Лиского автономного уезда в южной части китайского острова Хайнань впервые в истории провела фестиваль, посвященный культуре и обычаям субэтноса даньцзя, представители которого занимаются рыбным промыслом, почти не живут на суше и в Юго-Восточной Азии известны как "люди в лодках". Информацию о состоявшемся мероприятии опубликовало местное управление туризма, культуры, телерадиовещания и спорта.

Организаторы подготовили довольно насыщенную программу. Общественности было предложено ознакомиться с традиционной кухней (главным образом представленной морепродуктами), изделиями кустарного промысла, предметами повседневного обихода, историей, бытом и обычаями даньцзя.

"Это богатая самобытная культура, о которой мы предлагаем побольше узнать туристам, - рассказал заместитель главы Центра по защите объектов нематериального наследия Хайнаня Чэнь Гуанхай. - Мы содействуем продвижению бренда даньцзя, проживающих в Линшуе. Он органично воплощает в себе местный быт, культурную специфику и создает новые благоприятные возможности для туризма".

В ходе фестиваля посетителям предложили побольше узнать о традиционных соревнованиях на "драконьих лодках" - легких и быстрых многоместных каноэ, издалека действительно напоминающих морских мифических существ. В состязаниях приняли участие как местные жители, так и представители китайских СМИ. Приезжие также смогли ознакомиться со спецификой свадебной церемонии даньцзя.

"Необходимо содействовать тому, чтобы такие мероприятия приобрели более широкий размах, способствовали выходу на рынок новых самобытных продуктов. <...> Это должно оказывать стимулирующее воздействие на развитие международного потребительского туризма на Хайнане", - подчеркнул Чэнь Гуанхай.

Даньцзя проживают на юге и юго-востоке Китая. В последние десятилетия многие из них переселились в прибрежную полосу, практически слившись с местным населением. Линшуй - одно из мест, где традиции этого субэтноса, насчитывающего несколько миллионов человек, представлены наиболее ярко.