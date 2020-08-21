В Коми открылась выставка произведений Кандинского из собрания Русского музея

ТАСС, 21 августа. Выставка работ художника Василия Кандинского из собрания Государственного Русского музея "Василий Кандинский и Россия" открылась в пятницу в Республике Коми, этот проект является первым в серии мероприятий, посвященных празднованию 100-летия региона. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Министерства культуры, туризма и архивного дела.

Как отметил министр культуры Республики Коми, председатель Совета по культуре СЗФО Сергей Емельянов, открытие выставки работ Василия Кандинского - это возможность рассказать "об уникальной исторической связи" Республики Коми с судьбой художника. "Благодаря партнерству с Русским музеем мы открываем новые перспективы развития культурных маршрутов "по стопам Кандинского", - цитирует Емельянова пресс-служба.

По данным пресс-службы, показ живописных произведений художника в Сыктывкаре, который он посетил более 130 лет назад, пройдет впервые. "Кандинский считал эту поездку одним из факторов, повлиявших на его решение стать художником, а с дневником, который он вел во время путешествия, не расставался никогда", - говорится в сообщении.

В пятницу на пресс-конференции в ТАСС в Санкт-Петербурге и.о. заместителя генерального директора Русского музея по развитию и связям с общественностью Мария Дмитренко отметила, что выставка в Коми является комплексной, на ней представлены различные виды искусства, связанные с личностью и творчеством Кандинского.

"Мы даем зрителю возможность увидеть предметы народного искусства, которые столь ярко отразились в творчестве Кандинского. Это и самые ранние пейзажи, которые носят реалистический характер, вещи на стекле, очень яркие, контрастные, никого не оставляющие равнодушными. Публике это будет любопытно. Выставка показывает весь спектр, характерный его искусству", - сказала Дмитренко.

Выставка будет работать до 11 октября. Как пояснил на пресс-конференции ведущий научный сотрудник государственного Русского музея Владимир Круглов, на выставку привезены 15 работ, выполненные на стекле. "Это ранние пейзажи Кандинского и произведения эпохи его расцвета. Это два этюда Мурнау и четыре работы эпохи его беспредметности. Кроме того, мы привезли произведения народного искусства, это расписные и резные прялки, игрушки, образцы поясов - то, что произвело сильное впечатление на Кандинского в 1889 году... и потом повлияло на сложение его индивидуальной системы в живописи", - сказал эксперт.