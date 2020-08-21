Фестиваль "Спасская башня" на Красной площади отменили

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который должен был пройти в Москве с 28 августа по 6 сентября, отменен. Такое решение было принято, чтобы избежать распространения коронавируса, сообщили ТАСС в дирекции фестиваля в пятницу.

"В связи с необходимостью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в столице, ограничениями на проведение массовых мероприятий в Москве в период конца августа - начала сентября, руководство города уведомило организаторов Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" об отмене мероприятия на Красной площади с 28 августа по 6 сентября 2020 года", - сказали в дирекции.

XIV Фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 27 августа по 5 сентября 2021 года.

"Дирекция фестиваля уже приступила к подготовке XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который в соответствии с поручением президента РФ пройдет на Красной площади с 27 августа по 5 сентября 2021 года", - сказали в дирекции.

Возврат билетов

Купившие билеты на представления фестиваля получат обратно свои деньги.

"Всем, кто приобрел билеты на официальном сайте фестиваля spasstower.ru или на сайте уполномоченного представителя concert.ru, оплатив их банковской картой, денежные средства будут возвращены автоматически в течение 10 дней на банковскую карту, с которой был произведен платеж при покупке билетов", - сообщили в дирекции.

Там подчеркнули, что всем, кто приобрел билеты в официальной кассе фестиваля на Красной площади или в кассах уполномоченного представителя Concert.ru, денежные средства будут возвращены по заявлению, которое необходимо подать в кассу "Цветной бульвар". "Исчерпывающая информация, касающаяся способов и сроков возвращения денежных средств, размещена на официальном сайте фестиваля spasstower.ru", - сообщили организаторы фестиваля.

Фестиваль за все годы проведения принял более 160 коллективов из 54 стран, вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года Basel Military Tattoo). За 13 лет он стал одним из самых масштабных и ярких культурных событий города и страны. По своему наполнению, аудитории и зрелищности "Спасская башня" не имеет аналогов.