Фильм "Русский ковчег" Сокурова открыл Неделю российского кино в Шанхае

ШАНХАЙ, 21 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Неделя российского кино в Шанхае открылась в пятницу показом фильма "Русский ковчег" режиссера Александра Сокурова. Этот фестиваль, получивший название "Российские мастера кино", организован Шанхайской ассоциацией кинопроката и выставок и будет проходить до 30 августа в знаковом для города месте - старейшем кинотеатре Шанхая Дагуанмин, построенном в 30-х годах прошлого столетия, передает корреспондент ТАСС.

"Известно, что китайский народ питает особые чувства к российскому кино и хорошо знает российское кино, которое оказало огромное влияние на наше поколение", - сказал на церемонии открытия недели перед началом показа генеральный секретарь Шанхайской ассоциации кинопроката и выставок Цзинь Хуэй.

Приветственное видеообращение к китайским зрителям, которое было показано в кинотеатре на большом экране, прислал известный советский и российский кинорежиссер Карен Шахназаров. "Я очень благодарен Шанхайской федерации художественных фильмов (входит в Шанхайскую ассоциацию кинопроката и выставок - прим. ТАСС), которая организовала этот фестиваль, эту неделю, эти показы", - сказал кинорежиссер, отметив особую важность этого мероприятия, которое проходит несмотря на пандемию коронавируса нового типа. "Я знаю, насколько китайский зритель любит и понимает кино, и для нас очень важно, что мы сможем показать для современного китайского зрителя картины, которые стали настоящей классикой советского, да и мирового кино", - отметил кинорежиссер, чья работа "Курьер" также вошла в программу фестиваля.

"Мы надеемся, что эти показы послужат пусть маленьким, но еще одним шагом укрепления сотрудничества между российскими и китайскими кинематографистами, будут еще одной каплей в ту большую чашу дружбы между китайским и российским народами", - резюмировал Шахназаров.

В программу показов вошли девять фильмов, большинство из которых - классика советского кинематографа. Среди них, в частности, такие известные картины, как "Баллада о солдате" Григория Чухрая, "Карнавальная ночь" Эльдара Рязанова и "Сталкер" Андрея Тарковского.

В беседе с корреспондентом ТАСС генеральный секретарь Шанхайской ассоциации кинопроката и выставок Цзинь Хуэй признался, что все билеты были раскуплены за 15 минут после начала их продажи. На каждом из сеансов в зале кинотеатра Дагуанмин будет находиться только 600 зрителей, несмотря на то, что это самый большой в Китае кинозал, рассчитанный на 1,3 тыс. человек. Это связано с ограничениями по максимально допустимому числу зрителей в зале из-за распространения инфекции. В общей сложности, сообщил Цзинь Хуэй, за неделю показов их смогут посетить 7,2 тыс. человек, а кассовые сборы составили почти 700 тыс. юаней (порядка $101 тыс.).