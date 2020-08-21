Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party открылся в Коктебеле в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. XVIII Международный фестиваль Koktebel Jazz Party открылся в пятницу в поселке Коктебель под Феодосией, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"За прошедшие годы фестиваль обрел популярность и огромное количество сторонников, которые раз за разом приезжают, чтобы его посетить, и, покидая полуостров, увозят отсюда только хорошие воспоминания. Koktebel Jazz Party - это фишка Крыма, фишка Коктебеля и по праву может называться одним из самых крупных международных мероприятий на территории республики. Уверен, что в ближайшие дни гости фестиваля получат множество прекрасных эмоций и смогут насладиться любимой музыкой", - написал Аксенов.

Он добавил, что органы власти республики будут и дальше продолжать оказывать организаторам фестиваля и самому мероприятию максимальную поддержку.

По сообщениям организаторов фестиваля, до 23 августа на главной сцене выступят оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, группа "Моральный кодекс" и трио Даниила Крамера.

Чтобы провести Koktebel Jazz Party в условиях пандемии нового коронавируса, в качестве исключения для него, как и для фестивалей Rap Koktebel и "Таврида-Арт", были внесены изменения в указ главы Крыма о режиме повышенной готовности. Другие массовые мероприятия в республике по-прежнему запрещены.