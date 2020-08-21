Всех номинантов премии "Инновация" в области современного искусства объявили лауреатами

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Жюри премии в области современного искусства "Инновация" приняло решение объявить победителями всех номинантов. Об этом сообщили на церемонии, которая проходит в пятницу в нижегородском Арсенале - Волго-Вятском филиале ГМИИ им. Пушкина.

В этом году церемония вручения премии проходит в смешанном формате - и офлайн, и онлайн. Впервые она транслируется на весь мир - на официальном сайте премии и на страницах Пушкинского музея и партнеров "Инновации". Для иностранных зрителей предусмотрен перевод на английский язык.

"От лица жюри я рада объявить, что в этот исключительный год, когда люди в культурном секторе остались <…> без средств, мы решили оставить соревновательность на втором плане и разделить премию между всеми номинантами этого года", - сказала входящая в состав жюри Агния Миргородская, учредитель фонда "Рижская биеннале современного искусства", комиссар Рижской международной биеннале современного искусства (RIBOCA). Призовой фонд составляет 3 млн рублей.

Премия вручается в двух внеконкурсных номинациях - "За вклад в развитие современного искусства" и "За поддержку современного искусства". В этих номинациях лауреатами стали философ, критик и теоретик искусства Борис Гройс и издательство Ad Marginem.

Конкурсные номинации: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Новая генерация", "Образовательный проект" и "Региональный проект". В 2020 году на конкурс было подано 403 заявки, из которых в марте экспертный совет сформировал шорт-листы - списки из пяти лучших проектов для каждой номинации.

Среди номинантов, а теперь уже и лауреатов: художники Павел Отдельнов, Анастасия Потемкина, Дмитрий Морозов, Владимир Козин, Иван Горшков, кураторы Светлана Усольцева, Наталья Смолянская, Ксения Перетрухина, Сергей Баландин, Ярослав Алешин. Также лауреатами стали выставки "ММОМА 99/19", "Без любви ничего не получится", Komar & Melamid, проекты "Школа вовлеченного искусства", "Каскад. Проект как метод" и другие.

О премии

Премия "Инновация" учреждена в 2005 году и проводится под эгидой и при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Миссия премии - поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности.

С 2019 года "Инновация" проводится в Нижнем Новгороде совместно с правительством области. В этом году премия проводится Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственным центром современного искусства.