X международный кинофестиваль открывается в Пекине

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Власти китайской столицы объявили об открытии в субботу X Пекинского международного кинофестиваля (ПМКФ), в течение недели в городе будут показаны шедевры национального и мирового кинематографа. Тем не менее, как сообщили ТАСС организаторы, в связи с пандемией нового коронавируса мероприятие пройдет в упрощенном формате без традиционной красной дорожки и награждений.

С 23 по 29 августа в районе Хуайжоу на севере Пекина также состоится специальный форум, посвященный актуальным проблемам кино, в котором примут участие деятели культуры и кинокритики из целого ряда стран. Из России должен приехать режиссер фильма "Движение вверх" (2017) Антон Мегердичев.

Достижения китайского кино

По случаю 10-й годовщины фестиваля в Музее кинематографа КНР состоится выставка, на которой посетители смогут ознакомиться с достижениями китайского кино за всю его историю. Как уточнил оргкомитет, допуск журналистов на освещение всех мероприятий будет осуществляться по квоте.

На этот раз фестиваль, который должен был состояться еще в апреле, но из-за сложной эпидемиологической ситуации был перенесен на более поздний срок, проходит под девизом "Мечты становятся реальностью: смело вперед". На больших экранах пекинская общественность увидит около 100 фильмов, еще примерно 250 будут доступны в режиме онлайн. Впервые в истории кинопоказ организован также и по телевидению - местные жители не выходя из дома смогут посмотреть 10 иностранных картин, премьеры которых состоятся на ПМКФ.

Среди фильмов, которые имеют прямое отношение к России и будут показаны пекинской публике, - "Уроки фарси" (2020) режиссера Вадима Перельмана (при сотрудничестве России, Белоруссии и Германии), "Кино как молитва" (2019) Андрея Тарковского-младшего и "Война и мир" (1966) Сергея Бондарчука.

Роль России на мероприятии

Россия ежегодно принимает активное участие в пекинском фестивале, на проведение которого периодически приезжают заслуженные деятели кинематографа РФ, в том числе такие известные фигуры, как Никита Михалков и Федор Бондарчук. Российское влияние довольно ощутимо: так, в 2019 году ПМКФ открылся под исполнение "Вальса цветов" из балета "Щелкунчик" на музыку Петра Чайковского.

В апреле прошлого года в рамках этого масштабного мероприятия прошел "Фестиваль российского кино в Китае - 2019", приуроченный к 70-летию установления российско-китайских дипломатических отношений. На нем Россия представила не только в Пекине, но и в городе Сучжоу (восточная провинция Цзянсу) популярные отечественные фильмы. Показы состоялись при поддержке и содействии Министерства культуры РФ, Государственного управления КНР по кинематографии, российского посольства и Россотрудничества.

Хотя в этом году из-за пандемии ПМКФ проходит при гораздо менее активном иностранном участии, в том числе России, организаторы выражают большую заинтересованность в наращивании масштабов взаимодействия с Москвой в области кинематографа.

Пекинский международный кинофестиваль - ежегодная серия мероприятий, проводимых с 2011 года в китайской столице при участии мэрии Пекина, государственной компании China Film Group Corporation, ряда других организаций. За годы сумма контрактов, заключаемых в ходе ПМКФ, увеличилась многократно, в 2018 году превысив 26 млрд юаней (порядка $4,1 млрд по курсу того времени). В 2019 году этот показатель составил 30,9 млрд юаней ($4,6 млрд), то есть в национальной валюте он увеличился почти на 19%.

Кинематограф после спада пандемии

По данным Государственного комитета по управлению специальными фондами развития кинематографа КНР, открывшиеся 20 июля по всей стране кинотеатры, из-за эпидемии на полгода вынужденные прекратить работу, уже отчитались о получении первого миллиарда юаней (примерно $145 млн) кассовых сборов. Поначалу им было предписано продавать не более 30% билетов на каждый сеанс, однако через месяц власти разрешили зрителям сидеть через одного, после чего кассовые сборы выросли до $10 млн в день.

"Хотя рынок быстро восстанавливается, кинотеатры понесли очень большие убытки за время эпидемии и нуждаются в помощи для полного восстановления", - уточнил президент Китайской ассоциации кинокритиков Жао Шугуан.

Согласно рейтингам, наибольшим успехом у местных зрителей пользуются китайский фильм "Восемь сотен" и выпущенный в формате 3D "Гарри Потер и философский камень". Еще несколько кинолент порадовали прокатчиков сборами свыше 100 млн юаней ($14,5 млн) каждый. Среди них новая версия голливудского "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" и триллер 2019 года "Овца без пастуха" (китайское название - "Непредумышленное убийство").