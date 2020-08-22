"Симфония №7" Шостаковича прозвучит в Пловдивском античном театре в Болгарии

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Прямая трансляция концерта из Пловдивского античного театра, расположенного в Болгарии, пройдет онлайн в субботу. Оркестр Пловдивской оперы исполнит три части "Симфонии № 7" Дмитрия Шостаковича, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта "Музыка мира".

"В прямом эфире Оркестр Пловдивской оперы под управлением дирижера Диана Чобанова - лауреата IV Международного австро-венгерского конкурса дирижеров - исполнит три части "Симфонии № 7" Дмитрия Шостаковича", - рассказали в пресс-службе, добавив, что это третий концерт в рамках проекта "Музыка мира" в этом году.

Трансляция состоится на нескольких онлайн-площадках и телевизионных каналах. Для российской публики она будет организована в социальной сети "Одноклассники". Концерт пройдет в Пловдивском античном театре - одном из наиболее хорошо сохранившихся римских театров. Предположительно, он был построен с 114 по 117 год нашей эры по указанию императора Марка Траяна. Театр был обнаружен в ходе археологических раскопок, проводившихся в 1968-1979 годах.

Организаторы отметили, что симфония Шостаковича, написанная в годы Второй мировой войны, уже стала главной музыкальной темой проекта. "В 1941 году это произведение облетело весь мир и вселило надежду в сердца людей, сегодня проект "Музыка мира" продолжает этот международный музыкальный диалог о мире", - пояснили в пресс-службе.

Следующий концерт намечен в Германии на осень этого года. "Концертная площадка в настоящий момент определяется совместно с немецкими партнерами. Ведется работа по формированию музыкальной коллаборации для проведения концерта. Концерт в Германии завершит серию культурно-мемориальных мероприятий проекта "Музыка мира", приуроченных к 75-летию Победы", - пояснил ТАСС президент фонда "Открытое море", организатора проекта, Михаил Симонян.

О проекте

"Музыка мира" - международный музыкальный проект, созданный по инициативе фонда "Открытое море" при поддержке музыкантов со всего мира. В 2020 году мероприятия проекта посвящены 75-летию Победы. Первый концерт проекта прошел 8 мая - 108 академических музыкантов со всего мира исполнили "Симфонию № 7" до мажор (соч. 60) Шостаковича, не выходя из своих квартир. Все партии, записанные на мобильные телефоны, были сведены дирижером Кристианом Ярви в "симфонический микс".

Второй концерт состоялся 24 июня концерт в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца в Новосибирске. В прямой телевизионной трансляции прозвучало "Фортепианное трио № 2" ми минор (соч. 67) Шостаковича в исполнении Михаила Симоняна (скрипка), Александра Гиндина (фортепиано), Бориса Андрианова (виолончель). Проект реализуется с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов, и при поддержке посольства РФ в Болгарии.