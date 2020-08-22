Режиссер Воронежского Камерного театра стал лауреатом премии Платоновского фестиваля

ВОРОНЕЖ, 22 августа. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев и совет по присуждению Платоновской премии, которая вручается в рамках Международного Платоновского фестиваля искусств в Воронеже, назвали ее лауреатом создателя фестиваля и режиссера Воронежского Камерного театра Михаила Бычкова. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе правительства Воронежской области.

"В ходе дискуссии члены совета единогласно остановили свой выбор на театральном режиссере, художественном руководителе Воронежского Камерного театра, дирекции Международного Платоновского фестиваля заслуженном деятеле искусств Воронежской области Михаиле Бычкове. Награду ему присудили "за создание новаторского театра и фестивального движения на родине Андрея Платонова". Губернатор поблагодарил членов совета за высказанные мнения и поддержал их выбор", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, премию в размере 1 млн рублей, диплом и нагрудный знак будут вручены Михаилу Бычкову в дни Международного Платоновского фестиваля в сентябре.

Международный Платоновский фестиваль искусств создан в 2010 году, он посвящен творчеству писателя Андрея Платонова (1899-1951) и проводится в Воронеже в июне в течение двух недель. Ежегодно его посещают порядка 100 тыс. человек, в нем планируется около 100 мероприятий по направлениям "Музыка", "Выставки", "Литература". На фестивале вручают Платоновскую премию в области литературы и искусства, в числе ее лауреатов театральный художник и писатель Эдуард Кочергин, актриса Алла Демидова, режиссер Анатолий Васильев и другие. В этом году фестиваль должен был пройти в Воронеже с 5 по 21 июня, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на осень, на период с 13 по 27 сентября.