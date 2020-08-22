Жители юга России стали гостями фестиваля городской культуры "Летняя платформа" в Нальчике

НАЛЬЧИК, 22 августа. /ТАСС/. Гостями фестиваля городской культуры "Летняя платформа" стали жители не только столицы Кабардино-Балкарии (КБР), но и других городов юга России. Об этом ТАСС сообщил в субботу куратор музыкальной программы фестиваля Булат Халилов.

Фестиваль городской культуры "Летняя платформа" проходит в Нальчике 21-23 августа. Здесь собрались художники, арт-кураторы, музыканты и урбанисты для исследования тем городской идентичности и презентации независимого искусства разных жанров.

"С первого дня на фестиваль приехали люди из Краснодара, Уфы, Сочи, Пятигорска и из других городов специально на фестиваль, посмотреть его и почувствовать атмосферу. Сегодня состоится лекция Константина Трудника про велосипед в городах, затем планируется лекция Павла Амирова о национальной локальной идентичности современной музыки, далее ждем DJ-сет от него и ожидаем выступление Инженера Земли (Москва)",- рассказал Халилов.

Особую атмосферу внесли в фестиваль Андрей Мизаиано (музей современного искусства "Гараж") и Сузанна Тхалиджокова - она играла традиционную адыгскую музыку. "Лектор из Москвы отметил, что ему очень интересно, как молодежь реагирует на традиционную музыку. Мизаиано много работал с кавказскими художниками, но наш регион он открыл для себя впервые и сегодня у него несколько встреч с нашими художниками",- отметил собеседник агентства.

Ранее фестиваль перенесли в закрытое помещение. "Остаемся в Доме Профсоюзов, это оказалось идеальным зданием для таких мероприятий - и акустика хорошая, и атмосфера. Мы хотим внести новую атмосферу, новый контекст в это помещение, как нам кажется, это получается", - добавил он.

Вход на все активности фестиваля бесплатный. В программе фестиваля лекторий, который проведут Никита Рассказов (фонд V-A-C), Андрей Мизиано (музей "Гараж"), Мурат Алтуев (ITV Group) и Степан Казарьян (фестиваль "Боль"). Музыкальная часть фестиваля балансирует между фолком, русскоязычным пост-панком и экспериментальными DJ-сетами. В хедлайнерах "Летней платформы" группы "Пасош", "Утро" и адыгский сказитель Заур Нагоев. Подобный фестиваль проводится уже второй год подряд и, по словам организаторов, пользуется большой популярностью среди жителей и гостей республики. В прошлом году "Летняя платформа" удивила Кабардино-Балкарию и весь Северо-Кавказский регион разнообразной лекционной программой и нетипичным для республики музыкальным лайн-апом (список артистов). В этом году организаторы обещают более компактный, но цельный фестиваль.