В Петербурге завершился фестиваль "Опера - всем"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Опера Моцарта "Волшебная флейта" завершила в субботу IX Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера - всем", показ посвятили медицинским работникам, которые боролись с коронавирусной инфекцией в период пандемии.

"Сегодняшняя опера посвящена медикам, которые работали в период пандемии, боролись с коронавирусом, и это замечательно. В зале сидит большая часть зрителей - это медики и я думаю, что они заслуживают, конечно, слов благодарности", - сказала на закрытии фестиваля директор государственного музея-заповедника "Царское Село", на территории которого представили оперу, Ольга Таратынова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе фестиваля, из-за ограничений, обусловленных пандемией и требованиям Роспотребнадзора, очное посещение представлений было ограничено, основным форматом проведения фестиваля стали онлайн-трансляции. "Большие цифры по онлайн-просмотрам, например, открытие фестиваля в целом больше 1 млн человек посмотрели на разных ресурсах", - добавили в пресс-службе.

Фестиваль открылся 8 августа, зрителям представили оперу Мусоргского "Борис Годунов", "Русалку" Александра Даргомыжского и "Капулети и Монтекки" итальянского композитора Винченцо Беллини. Прямые трансляции постановок были организованы на телеканале "Санкт-Петербург", портале Министерства культуры РФ "Культура.РФ", на общероссийском канале "Все ТВ" цифрового видеосервиса Wink и сайте театра "Мюзик-Холл.