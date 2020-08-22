Балет о пещере Шульган-таш Башкирского театра оперы и балета открыл фестиваль в Прикамье

ПЕРМЬ, 22 августа. /ТАСС/. Балет "О чем молчат камни" о пещере Шульган-таш Башкирского театра оперы и балета открыл IX театральный ландшафтный фестиваль "Тайны горы Крестовой" в городе Губахе Пермского края. Об этом выступлении журналистам в субботу рассказал балетмейстер-постановщик спектакля, заслуженный артист Башкирии Ринат Абушахманов.

"Нас сюда пригласили организаторы фестивали, посмотрели репертуар нашего театра и выбрали этот спектакль <..>. Спектакль технически очень сложный, на нашей сцене там очень много света, видео, но мы нашли выход [как показать спектакль на фестивале] и решили к вам приехать. Место очень живописное, очень красивое. Сложность сегодня в погодных условиях, потому что моросящий дождь, ветер <..>", - сказал он.

Артисты с помощью танца рассказали историю о том, что происходило в эпоху палеолита в пещере, хранящей редчайшие образцы искусства времен каменного века - первобытную роспись. По информации пресс-службы театра, одноактный балет был создан по мотивам исследований российского историка и археолога Владислава Житенева наскальных рисунков Каповой пещеры (Шульган-Таш).

Ландшафтный театральный фестиваль "Тайны горы Крестовой" впервые прошел в Губахе в 2012 году, его участниками стали коллективы из Германии, Латвии, Литвы и городов России. Идея играть спектакли на открытом воздухе, на вершине хребта Рудянский Спой, высота которого 471 м над уровнем моря, родилась в молодежном театре-студии "Доминанта", который находится в Губахе. За несколько лет на фестивале были представлены разные программы: классический и современный балет, театральные постановки, опера, мюзикл. В этом году из-за пандемии коронавируса, по словам директора фестиваля Любови Зайцевой, мероприятие переносили четыре раза. "Мы переносили [фестиваль] четыре раза, менялась программа, некоторые участники не смогли изменить свои планы под наши даты", - поделилась она с журналистами.

"Тайны горы Крестовой" пройдет с 22 по 25 августа, свои спектакли также покажут профессиональные коллективы из Москвы, Татарстана, Березников и Губахи. Фестиваль проходит с соблюдением требований Роспотребнадзора. Так, на открытии могли присутствовать не более 1 тыс. человек, зрителям измеряли температуру, выдавали маски и перчатки, обрабатывали руки санитайзерами. Для соблюдения социальной дистанции территория Рудянского споя была размечена полутораметровыми кругами, внутри которых гости могли разместиться индивидуально или компанией из нескольких человек.

Губаха основана в середине XVIII века, когда строгановские рудознатцы обнаружили на берегу Косьвы, напротив Крестовой горы, железную руду. Название хребта Рудянский Спой происходит от местного слова "спой", означающего хребет без четко выраженных вершин, и от названия небольшой речки Рудянки, что берет начало от его подножия и впадает в реку Усьва.