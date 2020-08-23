Ленинградская симфония Шостаковича прозвучала в Болгарии в честь 75-летия Победы

ПЛОВДИВ /Болгария/, 23 августа. /ТАСС/. Седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича (1906-1975), посвященная подвигу защитников города в годы Великой Отечественной войны, прозвучала в субботу вечером в античном театре в болгарском Пловдиве. Перед аудиторией в несколько сотен человек музыкальное произведение в рамках проекта "Музыка мира" исполнил оркестр Пловдивской оперы под управлением Диана Чобанова.

Посол России в Болгарии Анатолий Макаров, приветствуя участников и гостей праздничного концерта, посвященного Победе, подчеркнул, что "особенную торжественность" ему придает именно исполнение знаменитой симфонии Шостаковича, "посвятившего ее борьбе во имя торжества разума над мракобесием, во имя торжества справедливости над варварством". Дипломат напомнил, что монументальное произведение композитор начал писать в блокадном Ленинграде, на себе испытав ужасы того времени.

Во время исполнения симфонии в античном театре использовались световые эффекты, а на его стенах демонстрировались фотографии из блокадного Ленинграда. С последними аккордами знаменитой мелодии зал под открытым небом взорвался аплодисментами, зрители стоя приветствовали музыкантов и дарили им цветы.

Концерт, отложенный из-за пандемии

Проект "Музыка мира" был реализован в рамках программы празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Симфония №7 Дмитрия Шостаковича должна была прозвучать еще 8 мая в двух городах Германии, в Вене, в селе Прохоровка и в Пловдиве, но из-за пандемии коронавируса выступление в болгарском городе было отложено на три с половиной месяца.

Однако первый концерт 8 мая все же состоялся: 108 музыкантов со всего мира исполнили симфонию, не выходя из своих квартир. Все партии, записанные на мобильные телефоны, были сведены дирижером Кристианом Ярви.

"Музыкальный олимп"

Дирижер Диан Чобанов на пресс-конференции накануне концерта подчеркнул, что для его коллектива было большой честью принять участие в проекте "Музыка мира", а само произведение Шостаковича он определил как "музыкальный олимп".

Один из организаторов концерта в Пловдиве Ованес Мелик-Пешаев сообщил, что представление транслировалось на нескольких онлайн-площадках и телевизионных каналах. Российская публика могла посмотреть его в социальной сети "Одноклассники".

"Музыка мира" - международный музыкальный проект, созданный по инициативе фонда "Открытое море" при поддержке музыкантов со всего мира. В 2020 году мероприятия проекта посвящены 75-летию Победы. Проект реализуется с использованием гранта президента РФ и при поддержке посольства РФ в Болгарии.