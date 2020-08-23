Часть экспонатов выставки Фаберже и Рюкерта не смогут привезти в Москву из-за пандемии

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Часть экспонатов выставки "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" не смогут привезти в Москву. Организаторам пришлось отказаться от 60 экспонатов частного коллекционера, которые находятся сейчас в США из-за проблем с авиасообщением в связи с пандемией, сообщила ТАСС гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Выставка пройдет с 9 октября 2020 по 10 января 2021 года, она откроет новый выставочный сезон музеев Кремля, который был прерван из-за эпидемиологической обстановки.

"Не все [экспонаты удастся привезти], к сожалению, потому что у нас есть один коллекционер, вещи которого находятся в Соединенных Штатах. С Америкой у нас нет сейчас пока воздушного сообщения, поэтому вещи оттуда привезти не сможем. Это около 60 экспонатов - различные ковши, братины, эмалевые коробочки", - сказала она. Гагарина уточнила, что и другой коллекционер может не привезти имеющиеся у него работы, но с ним еще ведутся переговоры.

Тем не менее, добавила она, 22 участника подготовки выставки предоставят экспонаты из своих коллекций. "Это и музеи, которые находятся на территории нашей страны, и музеи зарубежные, и частные коллекционеры, в частности, все, что мы должны были привезти из Великобритании, мы привезем", - пояснила собеседница агентства, добавив, что музей уже издал каталог, обустроил выставочный зал декорациями, экспликациями, этикетками для экспонатов.

В залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца представят произведения из драгоценных металлов с эмалью - работы русских ювелирных фирм ХIХ - начала ХХ столетия. Это предметы из коллекций Музеев Московского Кремля, Исторического музея, музея-заповедника "Царицыно", Музея Москвы, Третьяковской галереи, Русского музея, а также из коллекции королевы Елизаветы II и из собрания лондонского музея Виктории и Альберта.

Гагарина надеется, что на доставку экспонатов для других проектов музеев Кремля пандемия не повлияет.