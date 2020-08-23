В Железноводске пройдет всемирный фестиваль уличного кино

ПЯТИГОРСК, 23 августа. /ТАСС/. Всемирный фестиваль уличного кино пройдет в Железноводске (Ставропольский край) 30 августа. На Феррум-площади зрители смогут увидеть 10 короткометражных фильмов, снятых молодыми российскими режиссерами, сообщил ТАСС в воскресенье глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Курорт наряду с Москвой, Амстердамом и Лиссабоном станет площадкой для киносеансов под открытым небом. Кинопоказы состоятся 30 августа", - сказал Моисеев.

По его словам, кинотеатр под открытым небом развернется на Феррум-площади. Зрители смогут увидеть 10 короткометражных фильмов, снятых молодыми российскими режиссерами в различных жанрах, а после сеанса обсудить картины с культурными деятелями курорта и поделиться впечатлениями.

"Железноводск станет одним из 500 городов планеты, где в этом году пройдет кинотурне. Фестиваль мы приурочим к Всероссийской акции "Ночь кино", - сказал Моисеев.

По данным пресс-службы городской администрации, в Железноводске при поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и Министерства культуры РФ проходит международный кинофестиваль "Герой и Время". Фестиваль прошлого года собрал в Железноводске более 100 знаменитостей российской и зарубежной киноиндустрии. "Герой и Время - 2021" будет посвящен подвигу российских врачей, которые сражаются с коронавирусом.