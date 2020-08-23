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Появился тизер нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном

Выход картины запланирован на осень 2021 года
' WBRussia/YouTube'

Первый тизер нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли представили на мероприятии DC Fandome. Ролик также появился на YouTube-канале Warner Bros.

Помимо Паттинсона, в картине также играют Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард, Джейми Лоусон, Энди Серкис и Колин Фаррел. Режиссер фильма - Мэтт Ривз, который также является одним из авторов сценария. 

Как указано в описании тизера, "Бэтмен" выйдет в мировой прокат 1 октября 2021 года, в российский - 30 сентября.

Весной сообщалось, что съемки фильма приостанавливали из-за коронавируса. 

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