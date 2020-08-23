Театральную премию Tony впервые вручат в виртуальном формате

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Церемония вручения американской театральной премии Tony Awards, отложенная из-за пандемии, состоится в этом году в виртуальном формате. Об этом сообщается на сайте организационного комитета премии.

Вручение бродвейского аналога "Оскара" впервые за свою 74-летнюю историю пройдет "осенью этого года в виртуальном режиме". "Это большая новость, которую вы ждали!" - отмечают организаторы.

Изначально мероприятие должно было пройти 7 июня в центре Манхэттена - концертном зале Radio City Music Hall. Но его пришлось еще марте перенести на неопределенный срок из-за пандемии нового коронавируса. Организаторы подчеркнули, что здоровье артистов и зрителей для них важнее.

В пятницу решение о проведении церемонии в виртуальном формате приняла "Бродвейская лига", объединяющая более 700 театральных деятелей, совместно с организацией "Американское театральное крыло". Вместе они выступают организаторами премии.

"Шоу должно продолжаться"

"Несмотря на то, что из-за непредвиденных событий сезон 2019-2020 годов получился урезанным, этот год принес нам много выдающихся работ, которые нельзя оставлять без внимания, - говорится заявлении организаторов. - Шоу должно продолжаться - и оно продолжится!"

При этом открытым остается вопрос о том, как с технической точки зрения будут осуществлено вручение медальонов Tony. Организаторы лишь отмечают, что "нашли способ должным образом отметить заслуги наших артистов". Точная дата проведения церемонии будет объявлена "в ближайшие дни".

Бродвейская премия

Премия Tony присваивается ежегодно за достижения в области развития американского театрального искусства. Претендовать на нее могут исключительно театры, расположенные вдоль улицы Бродвей в Манхэттене. Таких насчитывается 41. Театры не из Нью-Йорка могут претендовать на награду лишь в одной из 26 категорий - "Региональный театр".

Tony названа так в честь американской актрисы, сценариста, режиссера и филантропа Антуанетты (Тони) Перри, ушедшей из жизни в 1946 году. Премия считается аналогом "Оскара" в кино, Grammy в музыке и Emmy в телевизионном искусстве.

Лауреатам премии вручается закрепленный на постаменте медальон, на одной стороне которого изображены античные маски трагедии и комедии, а на другой - профиль Перри.