Театр им. Вахтангова отменил все репетиции из-за двух заразившихся коронавирусом артистов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова приостановил репетиции всех спектаклей в связи тем, что у двух артистов тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье директор театра Кирилл Крок.

"Двое артистов, которые были заняты в репетициях спектакля "Соломенная шляпка", почувствовали себя неважно, обратились к врачу. Первый тест на коронавирус дал положительный результат", - сказал Крок. Он добавил, что в настоящее время инфицированные находятся в самоизоляции. "Они уже сдали повторный тест, репетиции спектакля "Соломенная шляпка" приостановлены", - уточнил директор театра.

"До конца следующей недели мы ждем результаты повторных тестов на коронавирус. Пока репетиции всех спектаклей в Театре Вахтангова приостановлены", - заявил директор театра.

Он напомнил, что Театр имени Вахтангова вернулся к работе 1 августа. "Тогда весь коллектив, задействованный в репетициях - и артисты, и постановочная часть, - был протестирован на коронавирус. Результаты анализов у всех сотрудников были отрицательными", - сказал Крок.

Театр имени Вахтагова планирует открыть новый, 100-й по счету, сезон 15 сентября показом спектакля "Царь Эдип" в постановке своего художественного руководителя Римаса Туминаса.