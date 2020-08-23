В Петербурге открылся международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Восьмой международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой открылся в воскресенье в Зале Академической капеллы Санкт-Петербурга концертом лауреатов прошлых лет. Российские участники этого смотра предстанут перед жюри в живом исполнении, а иностранцы - онлайн.

"Мы сделали все возможное, чтобы, несмотря на пандемию, наш конкурс все-таки состоялся, потому что речь идет о талантливых детях. Голоса у них очень хрупкие, они два года готовились и кому-то, если бы мы перенесли конкурс, из-за мутации голоса уже нельзя было бы петь", - сказала в беседе с журналистами директор конкурса, генеральный директор Благотворительного фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко. Она выразила благодарность президенту России и Фонду президентских грантов за поддержку смотра, что позволит провести его "на самом высоком уровне".

По словам иностранного члена жюри художественного руководителя образовательного центра "Сириус" фонда "Талант и успех" Ханса-Йоахима Фрая (Германия), "этот конкурс станет символом живой музыки в России".

В адрес оргкомитета поступило 280 заявок. В окончательном списке участников - 90 россиян, которые представят свои программы в живом исполнении. А 29 иностранных участников из девяти стран выступят онлайн. На смотре прозвучат голоса юных певцов из Австралии, Белоруссии, Германии, Украины, Казахстана, Нидерландов, США, Швейцарии, Эстонии. Один из американских участников будет представлять город Кливленд, где находится общественная организация "Русский культурный сад" и где открыта мемориальная доска Елене Образцовой.

Конкурс пройдет в два тура с определением лауреатов в трех возрастных группах - 9-11, 12-14 и 15-17 лет. Имена победителей будут названы на закрытии смотра 26 августа.

Зрители смогут следить за ходом конкурса в социальных сетях и присылать свои отзывы, на основе которых одному из участников будет вручена одна из престижных наград - Приз зрительских симпатий. Онлайн-трансляция будет вестись на портале Культура.рф, на официальном канале в YouTube и в социальной сети Facebook.

Из истории конкурса

Международный конкурс юных вокалистов учрежден Еленой Образцовой в 2006 году как важный образовательный и просветительский проект в области академической музыки. За эти годы в нем приняло участие более 1 000 юных вокалистов из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. Участие и победа в конкурсе становятся для юных певцов стимулом к продолжению музыкальной карьеры. Среди его лауреатов - обладательница Гран-при Первого конкурса, звезда мировой оперной сцены Юлия Лежнева. Ряд победителей пополнил труппу Большого театра России. Обладатель Гран-при Пятого конкурса Валерий Макаров стал одним из самых юных солистов Большого.

Конкурс проводится Культурным центром Елены Образцовой и Благотворительным фондом поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" в рамках международного проекта Фонда Елены Образцовой "Голоса наследия".