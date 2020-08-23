Фильм "Хочу домой" Татьяны Лялиной стал победителем фестиваля короткометражек "Короче"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Главную награду фестиваля короткометражного кино "Короче", который впервые прошел в онлайн-формате, получил фильм "Хочу домой" режиссера Татьяны Лялиной, сообщает пресс-служба смотра.

Фильмы конкурсной и внеконкурсной программ показали в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD" с 17 по 23 августа.

Главный приз фестиваля достался картине "Хочу домой" о человеке, который настолько хотел домой, что восстал из могилы и отправился туда. Награду за лучшую режиссуру присудили Алексею Талызину, снявшему фантастический триллер "Кое-что задаром", приз за лучший сценарий получил фильм "Саша ищет таланты" Павла Сидорова.

Специальный приз жюри присудили картине "Кощей" Романа Михайлова, приз зрительских симпатий от КиноПоиска получила короткометражка Эдины Умеровой "Годовщина".

Жюри фестиваля возглавляет создатель и глава студии "Профит" Игорь Толстунов, фильмы в этом году также оценивали режиссер Клим Шипенко, актриса Кристина Асмус, актер Андрей Смоляков и журналист Андрей Колесников.

Фестиваль "Короче" ежегодно объединяет главные тенденции в короткометражном кино, в этом году он состоялся в восьмой раз. Впервые он прошел в Калининграде в 2013 году. Для участия в конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые режиссерами из России и других стран. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ.