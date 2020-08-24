Коллекцию фильмов киностудии им. М. Горького покажут на телеканале "Дом кино"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Компания "Первый канал. Всемирная сеть" (ПКВС) заключила соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве с Киностудией им. М. Горького. Легендарные фильмы киностудии покажут на канале "Дом Кино" и более чем в 190 странах. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник рассказали в пресс-службе ПКВС.

"Компания "Первый канал. Всемирная сеть" получит права на трансляцию по кабельным и спутниковым каналам всей библиотеки художественных и документальных фильмов Киностудии им. Горького. Коллекция будет доступна зрителям телеканала "Дом кино", - отметил собеседник ТАСС.

По словам генерального директора компании ПКВС Алексея Ефимова, речь идет о таких фильмах как "Семнадцать мгновений весны" и "Пираты XX века", "Офицеры" и "Тихий Дон", "Маленькая Вера" и "Три плюс два", "Усатый нянь", "Анискин и Фантомас", "Гостья из будущего" и "Через тернии к звездам".

"Благодаря сотрудничеству с компанией "Первый канал. Всемирная сеть" наши фильмы будут доступны не только максимально широкому кругу российских телезрителей, но и огромной зарубежной аудитории ПКВС, - цитирует пресс-служба генерального директора Киностудии им. М. Горького Юлиану Слащеву. - Это позволит нам решать важнейшие государственные задачи, стоящие перед киностудией - экспорта российской культуры как национального приоритета и поддержки гуманитарного развития у русскоговорящей аудитории, живущей за рубежом".

"Первый канал. Всемирная сеть" является дочерней компанией Первого канала и осуществляет его международное вещание более 20 лет. Осуществляет вещание собственных тематических каналов под брендом "Цифровое Телесемейство": "Дом кино", "Дом кино Премиум", "Время", "Музыка Первого", "ПОБЕДА", "Телекафе", "Бобёр", "О!", "Поехали!".