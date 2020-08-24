Форум "Российский кинобизнес 2020" пройдет в Москве в двух форматах

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Международный кинорынок и форум "Российский кинобизнес 2020" проведут в Москве в онлайн- и офлайн-формате с 24 по 27 ноября, гостей ожидает выступление экспертов кино и медиаиндустрии, презентации национальных фильмов и обширная деловая программа. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия в понедельник.

"Второй Международный кинорынок и форум "Российский кинобизнес 2020" пройдет в гибридном формате. Презентации и деловая программа - с 24 по 27 ноября 2020 года в Центре Международной Торговли, Конгресс-холл. В эти же дни пройдут онлайн-мероприятия на платформе форума online.filmmarket.pro", - сообщили организаторы.

Форум "Российский кинобизнес" объединяет представителей дистрибьюторских компаний и кинотеатров, киностудий, продюсерских центров и других направлений киноиндустрии. В дни форума лидеры кинобизнеса проведут презентации, дистрибьюторы представят планы релизов. Гостей также ожидают конференции, пресс-показы, образовательная программа и другие мероприятия.

Впервые форум "Российский кинобизнес" состоялся в 2019 году, участие в нем приняли такие компании, как Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing и "20 век Фокс" (с 2020 года - Walt Disney Studios и Sony Pictures Production and Releasing), Universal Pictures Russia, "Каро Премьер", "Централ Партнершип", "Вольга", "Каропрокат", "Наше кино", "Мегого дистрибьюшн", "Парадиз" и многие другие.