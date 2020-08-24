В Италии начался Фестиваль наций, посвященный России

РИМ, 24 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Пятьдесят третий Фестиваль наций, начавшийся в городе центральной Италии Читта-ди-Кастелло (обл. Умбрия), в этом году посвящен России. В музыкальной афише значатся произведения русских композиторов Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, а также сочинения реже исполняющихся за рубежом Александра Скрябина и Николая Метнера.

Последнему в рамках фестиваля будет посвящен отдельный вечер с участием Луиджи Феррари - автора романа, вдохновленного музыкой русского композитора и культурой России ХХ века в целом. Организаторы решили сосредоточиться именно на российском искусстве первой половины ХХ века. "Русская культура породила столько восхитительных талантов", - отметил художественный руководитель фестиваля дирижер Альдо Сисилло. Один из вечеров будет посвящен литературе и поэзии, когда в музыкальном сопровождении прозвучат стихи Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Даниила Хармса.

Посвящение России задумывалось организаторами давно, но пандемия коронавируса заставила внести изменения в программу. Так, на открытии должны были выступать артисты Пермского театра оперы и балета, которые не смогли приехать в Италию. Устроителям пришлось отказаться от двух концертов в исполнении симфонических оркестров, поскольку было бы невозможно гарантировать требуемую безопасную дистанцию между музыкантами. Тем не менее в Умбрию приехали российские музыканты и певцы, которые живут в Италии или оказались в этот период в соседних европейских странах. Открывал фестиваль виртуоз Дмитрий Шишкин. Уже в шестилетнем возрасте он стал лауреатом конкурса юных пианистов в Челябинске, а сейчас живет и работает в Швейцарии.

Леонардо Сальчерини, президент фестиваля, поблагодарил главу представительства Россотрудничества в Италии, директора Российского центра науки и культуры Дарью Пушкову за помощь в организации смотра. Как отметила Пушкова, выступая на вечере открытия, такие культурные мероприятия еще больше сближают российский и итальянский народы. "Даже если границы закрыты, как сейчас между Россией и Италией, наши сердца остаются всегда открыты красоте, искусству и дружбе между нашими народами", - сказала она.

Фестиваль наций проводится с 1968 года, и в разные годы в нем участвовали Лучано Паваротти (1935-2007), балерина Карла Фраччи, Мстислав Ростропович (1927-2007), Юрий Башмет, а также ведущие итальянские и европейские оркестры. Площадками для концертов становятся знаковые места живописного средневекового Читта-ди-Кастелло, а также окрестных городов. В проекте задействованы все местные музеи. Фестиваль поддерживается Министерством культуры Италии, а также получает европейское финансирование. В прошлом году смотр был посвящен Китаю.