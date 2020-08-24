Спектакль "Месяц в деревне" станет первой премьерой нового сезона в МХТ им. Чехова

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский художественный театр имени А. П. Чехова объявил первой премьерой нового сезона, который планируется открыть 7 сентября, спектакль "Месяц в деревне" по пьесе Ивана Тургенева в постановке Егора Перегудова. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

"Первой премьерой нового сезона на основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова станет спектакль "Месяц в деревне" в постановке Егора Перегудова", - сказала пресс-атташе, добавив, что репетиции начались в июле.

Перегудов отметил, что эта пьеса Тургенева знаковая. "На русской сцене ее ставили Станиславский, Эфрос - их режиссерские разборы, к счастью, сохранились, - отметил режиссер. - У нас другой ракурс взгляда на эту историю, авторский текст существенно перемонтирован и сокращен, но "тургеневское кружево", "тургеневская вязь" никуда не исчезли. <...> Это очень мощная драматургия, которую безумно интересно разгадывать. Произносимые здесь слова, скорее, прячут истинные мечты и желания персонажей, чем раскрывают их".

На его взгляд, это история про людей, которые "не позволили себе совершить поступок, не позволили проверить, что будет, если разрешить себе быть "нехорошим" и поступать, как хочется, а не как должно". "Все сохраняют представление о самих себе как о прекрасных людях, но счастливы ли они в этом? Может быть, нужно шагнуть за рамки и позволить совершить что-то немыслимое, чтобы понять, что такое настоящее счастье", - поделился режиссер.

Пресс-атташе отметила, что сценограф Владимир Арефьев предложил для спектакля декорации, в которых артистам очень непросто работать. "Мы действительно попадем на месяц в деревню. С ее атмосферой, живыми фактурами и ароматами", - пояснила она.

В спектакле заняты заслуженные артисты РФ Наталья Рогожкина, Эдуард Чекмазов, Станислав Дужников, а также актеры Павел Ворожцов, Александр Усов, Надежда Калеганова, Кузьма Котрелев, Софья Райзман. Премьера запланирована на ноябрь 2020 года. Сезон в МХТ имени Чехова откроется 7 сентября спектаклем "Чайка" по пьесе Антона Чехова в постановке известного литовского режиссера Оскараса Коршуноваса, уточнила пресс-атташе театра.