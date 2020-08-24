Традиционные дома народов Пермского края могут включить в этномузей "Хохловка"

ТАСС, 24 августа. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил о готовности разместить в архитектурно-этнографическом музее "Хохловка" исторические здания, где проживали представители разных национальностей. Об этом в понедельник сообщается на сайте главы и правительства региона по итогам заседания координационного совета по национальным вопросам.

"Мы готовы разместить в "Хохловке" максимальное количество исторических зданий, в которых ранее проживали представители разных национальностей. Это планировалось сделать еще при открытии музея, но до сих пор не реализовано. Соответствующие средства в бюджете края на эти цели сейчас заложены. Думаю, это будет очень востребовано и значимо, потому что у посетителей экспозиции будет возможность наглядно увидеть исторический быт народов, населяющих Пермский край", - цитирует Махонина пресс-служба.

Как отметил врио губернатора, Пермский край - один из самых многонациональных и многоконфессиональных регионов страны. На его территории проживают около 146 народов, зарегистрировано более 20 религиозных течений.

По словам гендиректора пермского дома народного творчества "Губерния" Татьяны Санниковой, проект краевого Министерства культуры "59 фестивалей 59-го региона" объединяет множество локальных инициатив и событий национальной тематики, которые проходят в маленьких поселках и небольших деревнях края.

"По отзывам посетителей "Губернии", именно эти праздники являются наиболее интересными и любимыми у путешественников. Это и "Гаврилов день" в Косинском районе, "Зажинки" в Юсьвинском районе, "Сарчик приносит весну" коми-язьвинцев в Красновишерском округе, удмуртский праздник осени "Тол вось" в Куединском районе и другие. Эти события собирают вдохновенную публику, в том числе детей. На местах они знакомятся с историческим наследием народов Прикамья", - цитирует Санникову пресс-служба.

Махонин, в свою очередь, поручил проработать вопрос о включении мероприятий по национальной тематике в события этого проекта. Он отметил, что национальные праздники и фестивали должны стать точкой притяжения для жителей и гостей Пермского края. По данным сайта Пермского краеведческого музея, "Хохловка" - первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Его начали создавать в 1969 году и открыли для посетителей 17 сентября 1980 года. Музейный ансамбль расположен на берегу реки Камы в 43 км от Перми у села Хохловка.