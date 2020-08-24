Мероприятия всероссийской акции "Ночь кино" пройдут на 2,5 тыс. площадок

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. площадок по всей России примут гостей в день проведения всероссийской акции "Ночь кино". Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС замминистра культуры Максим Ксензов.

"29 августа мы проводим всероссийскую акцию "Ночь кино". <...> Мы планируем осуществлять трансляцию [мероприятий] на портале культура.рф. Сейчас по нашим данным, порядка 2,5 тыс. площадок в регионах будут задействованы в этом мероприятии", - сказал Ксензов.

В программу ежегодной акции "Ночь кино", которая пройдет 29 августа, вошли картины "Холоп" Клима Шипенко, "Лед 2" Жоры Крыжовникова и мультфильм "Иван Царевич и Серый волк 4". Показы картин пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором.

Глава Фонда кино Вячеслав Тельнов рассказал, что ежегодно заявки на участие присылают 85 субъектов РФ. Традиционно акцию сопровождают не только кинопоказы, но и культурно-досуговые мероприятия. "В этом году мы столкнулись, конечно, с большими трудностями в проведении полномасштабной акции, пандемия внесла свои коррективы. Но Минкультуры и Фонд кино приняли решение не отказываться от проведения акции, потому что большинство регионов снимают ограничения на посещение кинотеатров. К сожалению, 16 регионов не смогут принять участие из-за продления режима ограничений", - добавил Тельнов. Таким образом, к акции присоединятся 69 регионов РФ.

В 2019 году акцию "Ночь кино" посетило рекордное количество человек - более 860 тысяч. Акция ежегодно проходит в августе в разных городах России. В 2020 году акция должна пройти в России в пятый раз. Вход на все события акции бесплатный.