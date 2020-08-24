Умер режиссер-документалист Александр Киселев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Российский режиссер-документалист, член Союза кинематографистов РФ, автор более 40 документальных фильмов Александр Киселев умер на 77-м году жизни, сообщается в понедельник на официальном сайте Союза.

"21 августа 2020 года на 77-м году жизни скончался режиссер, член Союза кинематографистов РФ, Почетный кинематографист России Александр Киселев", - говорится в сообщении.

По данным Союза, Киселев окончил Академию культуры и режиссерские курсы при ВГИКе, пришел работать на Ленинградскую студию документальных фильмов в 1979 году. Его авторству принадлежат более 40 документальных фильмов и более сотни выпусков киножурналов и киноальманахов "Ленинградская кинохроника" и "Кинолетопись России". Он работал над кинопроектами в России, Финляндии, Франции и Германии. Кроме того, Киселев был доцентом кафедры кино- и фотоискусств Санкт-Петербургского университета кино и телевидения (СПбГУКИ).

Фильмы Киселева "Ольвия", "Strangers" и "Change" получили почетный диплом "ЮНЕСКО", также его работы были отмечены на кинофестивалях в России, Германии, Франции и Чехии.